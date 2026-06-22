बताते चलें कि रामेंदु सिन्हा राय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रमुख स्थानीय चेहरा रहे हैं. विधायकी के दौरान उन पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के कई आरोप लगे थे. भाजपा कार्यकर्ताओं का कहा कि सरकारी राहत सामग्री का गबन किया जा रहा था, जबकि TMC पक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है. इस घटना के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे टीएमसी के दूसरे नेता भी डरे हुए हैं. उन्हें अब पुलिस से ज्यादा पब्लिक के गुस्से का डर लग रहा है.