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TMC के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा राय पर फूटा जनता का गुस्सा, थाने के बाहर लगे 'चोर-चोर' के नारे; फेंके गए कई अंडे

Ramendu Sinha Roy Arrest News: TMC के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा राय पर रविवार रात जनता का गुस्सा फूट पड़ा. सरकारी राहत सामग्री के गबन के आरोप में जब रामेंदु को गिरफ्तार कर थाने लाया गया तो भीड़ ने थाने के बाहर 'चोर-चोर' के नारे लगाए और सिन्हा पर अंडे फेंके गए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 22, 2026, 06:07 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:07 AM IST
TMC के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा राय पर फूटा जनता का गुस्सा, थाने के बाहर लगे 'चोर-चोर' के नारे; फेंके गए कई अंडे
Image Credit: मंच पर भाषण देते हुए रामेंदु राय (फाइल फोटो)

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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