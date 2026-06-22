Who is Ramendu Sinha Roy: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन खत्म हुए एक महीने से ज्यादा हो गया है. इसके बावजूद टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. हुगली जिले के टीएमसी नेता और पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा राय के खिलाफ लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते अंडे फेंके. पुलिस ने जैसे-तैसे रामेंदु को भीड़ के चंगुल से निकाला और सुरक्षित लॉक अप में पहुंचाया.
हुगली पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार रात हुई, जब तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामेंदु सिन्हा राय को कर्नाटक के बेलगांव से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर हुगली लाया गया था. जैसे ही इसकी जानकारी सार्वजनिक हुई. आसपास रहने वाले लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो गए. लोगों ने रामेंदु के खिलाफ 'चोर-चोर' के नारे लगाए और उन पर अंडे फेंके. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर काफी तनाव पैदा कर दिया.
हुगली जिले के एसपी ग्रामीण कुंवर भूषण सिंह ने बताया कि रामेंदु की गिरफ्तारी सरकारी राहत सामग्री के गबन के आरोप में की गई है. उनका कोटलपुर में विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है. आरोप है कि वे 11 जून की शाम करीब 7 बजे बिजली कटौती का फायदा उठाते हुए अपने साथियों के साथ मिलाकर मोटर वैन में सरकारी राहत सामग्री मोटर वैन में भरकर ले जा रहे थे.
#WATCH | Hooghly, West Bengal | People shouted "Chor-Chor" and hurled eggs at TMC leader Ramendu Sinharay, former MLA from Tarkeshwar constituency, as he was brought to the Dhaniyakhali PS on transit remand after he was arrested from Belgaon in Karnataka.
Hooghly Rural police SP… pic.twitter.com/UfbV8a6m3l
— ANI (@ANI) June 21, 2026
एसपी के मुताबिक, जब रामेंदु सिन्हा राय राहत सामग्री लेकर जा रहे थे, तो स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका और इस पर कड़ी आपत्ति जताई. आरोप है कि इस दौरान रामेंदु सिन्हा राय ने पिस्टल निकालकर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाया और किसी तरह वहां से भाग निकलने में सफल हो गए. इस पूरे प्रकरण में धनियाखाली पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं में रामेंदु और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
जब रामेंदु सिन्हा राय को धनियाखाली पुलिस स्टेशन लाया गया, तो वहां पहले से मौजूद स्थानीय लोगों और विपक्षी कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर लिया. नारेबाजी के साथ अंडे फेंके जाने की घटना ने सुरक्षा बलों को लगातार अलर्ट मोड में रहे. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया.
बताते चलें कि रामेंदु सिन्हा राय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रमुख स्थानीय चेहरा रहे हैं. विधायकी के दौरान उन पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के कई आरोप लगे थे. भाजपा कार्यकर्ताओं का कहा कि सरकारी राहत सामग्री का गबन किया जा रहा था, जबकि TMC पक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है. इस घटना के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे टीएमसी के दूसरे नेता भी डरे हुए हैं. उन्हें अब पुलिस से ज्यादा पब्लिक के गुस्से का डर लग रहा है.