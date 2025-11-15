Punjab News: 'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की प्रचंड जीत पर बोले CM भगवंत मान

Bhagwant Mann Latest News: तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि पंजाब की जनता काम करने वाली सरकार के साथ खड़ी है. यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि पंजाब की जनता के मन की बात है. मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के काम पर भरोसा, और अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति पर विश्वास.

'दलित समाज के साथ बरती गई उपेक्षा का जवाब'

कांग्रेस और बीजेपी दोनों अहम दलों की ज़मानत ज़ब्त होना इस बात का साफ संकेत है कि पंजाब अब पुरानी, विभाजनकारी और अहंकारी राजनीति से तंग आ चुका है. कांग्रेस की ओर से दलित समाज के साथ बरती गई उपेक्षा और अपमान का जवाब जनता ने वोट से दिया. दलित समाज ने कांग्रेस को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि सम्मान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं और उसकी कीमत कांग्रेस ने अपनी जमानत गंवाकर चुकाई.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं बीजेपी की पंजाब-विरोधी नीतियों, किसानों के खिलाफ फैसलों और पंजाब के अधिकारों पर की गई साज़िशों को पंजाब ने फिर नकार दिया. भाजपा की जमानत जब्त होना इस बात का प्रमाण है कि लोग राज्य के स्वाभिमान और हितों पर किसी समझौते को बर्दाश्त नहीं करेंगे. पहले लुधियाना जैसी बड़ी शहरी सीट जीतना और अब तरनतारन जैसी पंथक राजनीति के केंद्र पर विजय यह सरल उदाहरण है कि आम आदमी पार्टी आज हर वर्ग, हर जाति, हर मज़हब और हर क्षेत्र की पसंद बन चुकी है.

'पंजाब में चल रही काम की राजनीति'

यह जीत साफ संदेश देती है कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी संगठन की निष्ठा, समर्पण और जमीनी मजबूती को पहचानते हैं. कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए घर-घर संपर्क, मुद्दों की साफ़ समझ और जनता से सीधा संवाद- इन सबने मिलकर यह भरोसा बनाया है कि पंजाब की असल राजनीति जनता की समस्याओं का हल निकालने से निकलती है, न कि मंचों से दिए गए खोखले भाषणों से.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में जिस प्रकार भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, युवाओं के लिए नए अवसर, किसानों और मजदूरों के हित में फैसले, स्कूलों- अस्पतालों का सुधार और रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान दिया गया- उसने सरकार के प्रति जनता का विश्वास और मजबूत किया है. तरनतारन की जीत इस बात की गवाही है कि पंजाब में अब काम की राजनीति चल रही है और आम आदमी पार्टी उसके केंद्र में है.

'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम'

लोगों ने साफ संदेश दिया है कि जिन्होंने काम किया, उन्हें जीत मिली और जिन्होंने पंजाब का अपमान किया, उन्हें जनता ने दरवाजे पर रोक दिया. यह जीत पंजाब के बदलते जनमानस, पंजाब की एकजुटता और पंजाब के भविष्य की नई दिशा का संकेत है. पंजाब अब विकास, ईमानदारी और विश्वास की राजनीति चाहता है और आम आदमी पार्टी उसी राजनीति का नाम है.