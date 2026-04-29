Puducherry Exit Polls 2026: पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll

Puducherry Exit Polls Results 2026: पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग हुई. इसका परिणाम 4 मई 2026 को सामने आने वाला है, जिसको लेकर लोगों के मन में अभी से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुडुचेरी में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है. नतीजों से पहले ZEE NEWS की AI एंकर Zeenia ने भी कुछ सर्वे किया है. आकड़ों के मुताबिक पुडुचेरी में NDA की सरकार बनने की संभावना है.

NDA गठबंधन चल रहा आगे?

Zeenia के सर्वे के मुताबिक 4 मई 2026 को वोटों की गिनती से पहले NDA (AINRC-BJP-AIADMK) गठबंधन सबसे आगे चल रहा है, जिसे इन मुख्य इन कारणों से लाभ मिल रहा है:

1- रंगासामी का मजबूद व्यक्तिगत प्रभाव ( मुख्यमंत्री पद के लिए वह 62 प्रतिशत लोगों की पसंद हैं)

2- महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये की नकद सहायता राशि ( इससे 33 प्रतिशत वोटों के आधार पर उनकी वफादारी सुनिश्चित होती है)

3- यह धारणा कि केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ गठबंधन जरूरी है.

4- TVK और VCK द्वारा वोटों का विभाजन. ये दोनों पार्टियां NDA के मुकाबले SPA के विपक्षी गठबंधन को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

NDA बना सकती है सरकार

Zeenia के सर्वे के मुताबिक पुडुचेरी में NDA 16 सीटों के बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है. इसकी संभावना 68–72 प्रतिशत है. ऐसे में एन रंगासामी NDA की सरकार के साथ चौथी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं. Zeenia के मुताबिक पुडुचेरी में NDA के बहुमत की संभावना लगभग 70 प्रतिशत है. अगर NDA को 14-15 इलेक्टेड सीटें मिलती हैं, तो 3 मनोनित MLA और 12 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर वह 33 सदस्यीय विधानसभा में 16 का आंकड़ा आसानी से पार कर सकती है.

डिस्क्लेमर: इस एग्जिट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.