Puducherry Election Dates 2026: पुडुचेरी में चुनावी तारीखों का ऐलान, 9 अप्रैल को वोटिंग और इस दिन आएंगे नतीजे; जानिए पूरा शेड्यूल

Puducherry Election 2026 Schedule: चुनाव आयोग की ओर से पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान रविवार (15 मार्च) को कर दिया गया. केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में 1 चरण में वोटिंग होगी. 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 4 मई 2026 को आएंगे. पुडुचेरी में सबसे कम विधानसा सीटे हैं, जहां पर 30 सीटों के लिए वोटिंग होनी हैं. आज चुनाव आयोग ने देश के पांच राज्यों में चुनावी शेड्यूल जारी किया है.

इससे पहले इस केंद्रशासित राज्य पुडुचेरी में साल 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद AINRC-BJP गठबंधन ने सत्ता हासिल की. इस चुनाव में रंगास्वामी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे. साल 2021 में पहला मौका था, जब राज्य में बीजेपी सीधे सत्ता की भागीदार बनी थी. हालांकि, इस बार राज्य में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी है.

पुडुचेरी में साल 2021 के चुनावी परिणाम कैसे रहे?

केंद्रशासित राज्य पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं. यह देश में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य है. यहां पर बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत होती है. साल 2021 के विधानसभा चुनाव में AINRC-BJP गठबंधन को 16 सीटें मिली थी और यह पहला मौका था, जब सत्ता में बीजेपी प्रत्यक्ष तौर पर पहुंची थी. वहीं, डीएमके-कांग्रेस गठबंधन को कुल 9 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. अन्य के खाते में 5 सीटें गई थीं.

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देश के पांच राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. ये सभी राज्य देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले हैं. पुडुचेरी के अलावा केरल, और असम में भी 9 अप्रैल को ही वोटिंग होनी है. जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे. वहीं, तमिलनाडु में भी एक चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन इसके लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है. सभी पांच राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई को आएंगे.

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