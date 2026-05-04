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Hindi NewsदेशPuducherry Result Winners and Losers List: पुडुचेरी में फिर NDA सरकार, सीएम रंगास्वामी की ताबड़तोड़ जीत, किस सीट से कौन हारा कौन जीता?

Puducherry Result Winners and Losers List: पुडुचेरी में फिर NDA सरकार, सीएम रंगास्वामी की ताबड़तोड़ जीत, किस सीट से कौन हारा कौन जीता?

Puducherry Result Winners and Losers List: पुडुचेरी में चुनवी नतीजों ने जीत का फैसला कर दिया है. चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा किस करवट बैठा है. सीएम एन. रंगास्वामी अपनी साख बचाते हुए थाट्टांचवडी में बड़ी जीत हासिल की. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 04, 2026, 05:59 PM IST
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Puducherry Result Winners and Losers List: पुडुचेरी में चुनवी नतीजों ने जीत का फैसला कर दिया है. चुनावी नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि जनता का भरोसा किस करवट बैठा है. एनडीए का जलवा देखने को मिला. सीएम एन. रंगास्वामी अपनी साख बचाते हुए थाट्टांचवडी में बड़ी जीत हासिल की. वहीं, दूसरी तरफ पी. राजवेलु ने नेट्टापक्कम सीट पर जीत का सबसे बड़ा मार्जिन हासिल कर सबको हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं इस चुनाव के हर बड़े चेहरे और उनकी जीत के आंकड़े.

रंगस्वामी और राजवेलू का दबदबा.

सबसे बड़ा आकर्षण थाट्टांचवडी और नेट्टापक्कम सीटें रहीं. थाट्टांचवडी से एन. रंगस्वामी ने 10024 वोट हासिल कर अपनी जीत सुनिश्चित की. उनकी जीत का अंतर 4441 वोटों का रहा जबकि नेट्टापक्कम में पी. राजवेलू ने 6689 वोटों के भारी मार्जिन से जीत दर्ज की है. राजवेलू को कुल 13665 वोट मिले, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ी बढ़त है.

विल्लियानूर और लॉस्पेट का हाल

विल्लियानूर निर्वाचन क्षेत्र में बी. रविकुमार ने अपनी बादशाहत कायम रखी है. उन्हें कुल 16970 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने 1970 वोटों के अंतर से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम आर. सिवा पर जीत हासिल की. इसी तरह, लॉस्पेट में वी.पी. शिवकोलुंधु ने 10578 वोट पाकर 1417 वोटों के अंतर से कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एम. वैथियानाथन को हराया.

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मुथियालपेट और अरियांकुप्पम में मुकाबला.

मुथियालपेट सीट पर वैयपुरी मणिकंदन ने बाजी मारी है. हालांकि यहां मुकाबला थोड़ा करीबी रहा और उन्हें कांग्रेस के ईराम जी. राजेंद्रन से शानदार टक्कर मिली. जिसके चलते उनकी जीत का मार्जिन 952 वोट रहा. वहीं अरियांकुप्पम में सी. अयप्पन उर्फ मुत्तयप्पन ने 14210 वोट पाकर जीत का परचम लहराया. यहां जीत का अंतर मात्र 603 वोट रहा, कांग्रेस के विजयालक्ष्मी जेमूर्ती से शानदार टक्कर देखने को मिली.

निर्वाचन क्षेत्र संख्या निर्वाचन क्षेत्र का नाम विजेता उम्मीदवार पार्टी निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रतिद्वंद्वी की पार्टी जीत का अंतर (मार्जिन)
1 मन्नाडिपेट ए. नमशिवायम बीजेपी (BJP) टी.पी.आर. सेल्वामे कांग्रेस (INC) 6,110
2 तिरुभुवनै (SC) ए.के. साई जे. सरवनन कुमार टीवीके (TVK) पी. अंगलाने डीएमके (DMK) रुझान/घोषित
3 ओसुडु (SC) पी. कार्तिकेयन कांग्रेस (INC) ई. थीपायन्थान बीजेपी (BJP) 4,018
4 मंगलम सी. डीजेकुमार एआईएनआरसी (AINRC) - डीएमके (DMK) रुझान
5 विलियानूर बी. रविकुमार एआईएनआरसी (AINRC) आर. शिवा डीएमके (DMK) 1,970
6 ओझुकरै एन.जी. पन्नीरसेल्वम एआईएनआरसी (AINRC) - डीएमके (DMK) रुझान
7 कदिरगामम अज़गु @ अज़गानंदम निर्दलीय (IND) के.एस.पी. रमेश एआईएनआरसी (AINRC) 7,004
8 इंदिरा नगर ए.के.डी. अरुमुगम टीवीके (TVK) - एआईएनआरसी (AINRC) रुझान
9 थत्तांचवडी एन. रंगासामी एआईएनआरसी (AINRC) ई. विनायगम एनएमके (NMK) 4,441
10 कामराज नगर जोस चार्ल्स मार्टिन एलजेके (LJK) जॉन कुमार बीजेपी (BJP) 10,205
11 लॉस्पेट वी.पी. शिवकोलुंधु एआईएनआरसी (AINRC) एम. वैद्यनाथन कांग्रेस (INC) 1,417
12 कालापेट पी.एम.एल. कल्याणसुंदरम बीजेपी (BJP) सेंथिल @ रमेश डीएमके (DMK) रुझान
13 मुथियालपेट वैयापुरी मणिकंदन एआईएनआरसी (AINRC) ईरम जी. राजेंद्रन कांग्रेस (INC) 952
14 राजभवन विग्नेश कन्नन डीएमके (DMK) वी.पी. रामलिंगम बीजेपी (BJP) 287
15 उपालम ए. अनबलगन एआईएडीएमके (AIADMK) - डीएमके (DMK) 1,026
16 ओरलीम्पथ जी. नेहरू @ कुप्पुसामी एनएमके (NMK) - एआईएनआरसी (AINRC) रुझान
17 नेल्लीथोप वी. कार्तिकेयन डीएमके (DMK) रिचर्ड्स जॉन कुमार बीजेपी (BJP) रुझान
18 मुदलियारपेट एल. संपत डीएमके (DMK) ए. जॉन कुमार बीजेपी (BJP) रुझान
19 अरियांकुप्पम सी. अयप्पन एआईएनआरसी (AINRC) विजयलक्ष्मी कांग्रेस (INC) 1,086
20 मानवली बी. रामू टीवीके (TVK) एम्बलम सेल्बम बीजेपी (BJP) 1,090
21 एम्बलम (SC) ई. मोहनदास एआईएनआरसी (AINRC) एम. कंदासामी कांग्रेस (INC) 4,061
22 नेटटापक्कम (SC) पी. राजवेलु एआईएनआरसी (AINRC) जी. अनबरसन कांग्रेस (INC) 6,689
23 बहूर आर. सेंथिल कुमार डीएमके (DMK) टी. त्यागराजन एआईएनआरसी (AINRC) 276
24 नेदुंगाडु (SC) डॉ. वी. विग्नेश्वरन निर्दलीय (IND) सी. चंदीरा प्रियंगा एआईएनआरसी (AINRC) 4,499
25 तिरुनल्लार एस. राजशेखरन बीजेपी (BJP) - कांग्रेस (INC) रुझान
26 कराईकल उत्तर पी.आर.एन. थिरुमुरुगन एआईएनआरसी (AINRC) ए.एम. रंजीत कांग्रेस (INC) 2,653
27 कराईकल दक्षिण ए.एम.एच. नजीम डीएमके (DMK) - एआईएनआरसी (AINRC) रुझान
28 नेरवी टी.आर. पट्टिनम टी.के.एस.एम. मीनाक्षीसुंदरम बीजेपी (BJP) एम. नागतियाराजन डीएमके (DMK) 2,018
29 माहे टी. अशोक कुमार निर्दलीय (IND) - कांग्रेस (INC) रुझान
30 यानम मल्लाडि कृष्ण राव एआईएनआरसी (AINRC) जी. श्रीनिवास अशोक निर्दलीय (IND) 697

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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