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DNA: चोर कोई और लेकिन सजा किसी और को... राम मंदिर में चोरी के बाद अब पुजारियों की जेब पर क्यों लगी पाबंदी?

Pujari New Dress Code Rules For Mandir: अयोध्या में दान की चोरी के बाद से अब मंदिरों के पुजारियों को निशाना बनाया जा रहा है. हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर प्रशासन ने सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत मंदिर में पूजा करानेवाले पुजारियों के कुर्ते में जेब नहीं होगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 11, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:13 PM IST
DNA: चोर कोई और लेकिन सजा किसी और को... राम मंदिर में चोरी के बाद अब पुजारियों की जेब पर क्यों लगी पाबंदी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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