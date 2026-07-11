/DNA: चोर कोई और लेकिन सजा किसी और को... राम मंदिर में चोरी के बाद अब पुजारियों की जेब पर क्यों लगी पाबंदी?

Ayodhya Ram Mandir Donation theft: हर धर्म की अपनी विशिष्ट पूजा-पद्धति और नियम होते हैं. हर पूजा पद्धति में धार्मिक विधान करनेवालों की भूमिका तय होती है. सनातन में धार्मिक पूजा-पाठ का दायित्व पुजारियों पर हैं. पुजारी वैदिक विधि-विधान से मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं. हमारी पूजा की थाली भगवान तक पहुंचते हैं. भक्त और भगवान के बीच आस्था का पुल बनाते हैं. पुजारी भक्त और भगवान के बीच आस्था और विश्वास की कुंजी होते हैं. लेकिन अब पुजारियों को अविश्वास के दायरे में धकेला जा रहा है. दान चोरी के नाम पर पुजारियों की जेब काटी जा रही है.
हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर प्रशासन ने सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है. अब मनसा देवी मंदिर में पूजा करानेवाले पुजारियों के कुर्ते में जेब नहीं होगी. मंदिर में पुजारियों के लिए बिना जेब वाला ड्रेस कोड लागू किया गया है. मध्य प्रदेश में आगर-मालवा बगलामुखी मंदिर में दान राशि में गड़बड़ी की शिकायत के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने देश के सभी मंदिरों में, सभी पुजारियों के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है.
क्या सचमुच पुजारियों की जेब काट देने से देवधन की चोरी का पाप रुक जाएगा. क्या आराध्य और आस्तिक के बीच आस्था का पुल कहे जाने वाले पुजारी ही दान चोरी का अधर्म कर रहे हैं. ये बड़े सवाल हैं. पुजारी या पुरोहित परपंरा का आरंभ वैदिक यज्ञ परंपरा से माना जाता है. यानी इस परंपरा की जड़ें आज से करीब 4 हजार साल पहले वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं. ऋग्वेद की प्रथम ऋचा यानी मंत्र में ही यज्ञ के पुरोहित का उल्लेख है. इसके कहा गया है मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूं, जो यज्ञ के पुरोहित, दिव्य ऋत्विज्, आहुति को देवताओं तक पहुंचाने वाले, श्रेष्ठ कल्याण और समृद्धि प्रदान करने वाले हैं. मनुस्मृति में कहा गया है कि पुरोहित यानी पुजारी का मूल धर्म वेदज्ञान है, केवल कर्मकाण्ड नहीं.
ऋग्वेद को मानव इतिहास की सबसे पुरानी जीवित धार्मिक परंपरा माना जाता है. उसकी ऋचा पुजारी का महत्व बताती है. पुजारी आहुति को देवताओं तक पहुंचाता है. यानी वो याचक और देवता के बीच का सेतु है. ये विश्वास और परपंरा करीब 4 हजार साल पुरानी है. वैदिक यज्ञों में पुजारियों को ऋत्विज कहा जाता था. ऋग्वेद में अग्नि देवता को ही प्रथम पुजारी कहा गया है. ऋग्वेद में ही यज्ञ में चार प्रकार के पुजारियों की भूमिका का वर्णन किया गया है. ये पुजारी ऋचाओं यानी मंत्रों का पाठ करने वाले, गायत्री गान करने वाले, ब्रह्मज्ञान बोलने वाले और यज्ञ करानेवाले होते थे. पुजारी संस्कृत शब्द पूजा से बना है. पूजा करानेवाले को पुजारी कहा जाता है. संस्कृत में पुजारी के लिए पुरोहित शब्द का प्रयोग भी होता है. पुरोहित यानी जो सबसे आगे रहकर सबका हित करे. यह वैदिक संस्कृति का प्राचीन और सम्मानजनक शब्द है. अब दान चोरी में इन्हीं पुजारियों की निष्ठा पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया जा रहा है. वो भी क्यों क्योंकि अयोध्या में कुछ धन लोभियों ने रामकोष से चोरी की. इसलिए पारदर्शिता के नाम पर पुजारियों को भी संदेह के दायरे में खड़ा किया जा रहा है.
हर धार्मिक स्थल पर दो तरह की व्यवस्था होती है. धार्मिक और प्रशासनिक. धार्मिक व्यवस्था से जुड़े लोग पूजा-पाठ कराते हैं. प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोग ये सुनिश्चित करते हैं की पूजा-पाठ व्यवस्थित तरीके से हो. भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो. अयोध्या में दान चोरी के आरोप में जिन 8 धनलोभियों की गिरफ्तारी हुई है वो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े थे. मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी थे. दान की गिनती करते थे. वो पुजारी नहीं थे. पुजारी इष्ट की पूजा करते हैं. अनुष्ठान करते हैं. वो दान में मिले नोट की गिनती नहीं करतें. वो आपकी-हमारी भावनाओं को भगवान तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं. दान चोरी करनेवालों की कोई विशेष योग्यता नहीं थी. उन्हें वैदिक और शास्त्रीय ज्ञान नहीं था. वो सामान्य डिग्री वाले सामान्य लोग थे जिन्होंने अपनी पहचान और रसूख से नोट गिनती की नौकरी प्राप्त कर ली थी, लेकिन पुजारी बनना आसान नहीं है. पुजारियों के लिए शास्त्रीय पूजा-पद्धति का ज्ञान अनिवार्य है. इतना आवश्यक की आगम शास्त्र कहता है कि मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठित विग्रह की पूजा केवल प्रशिक्षित अर्चक यानी पुजारी ही कर सकते हैं.
राम मंदिर में दान चोरी का पाप उन लोगों ने किया जो मंदिर की व्यवस्था के एक छोटे से हिस्से से जुड़े थे. वो दान की गिनती करते थे. उनके हाथ में राम मंदिर की कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं थी. धार्मिक व्यवस्था पुजारियों का दायित्व है. दान चोरी के पाप में श्रीराम के अराधक किसी पुजारी की भूमिका नहीं है. लेकिन रामकोष में सेंधमारी के पाप के बहाने पुजारियों को निशाना बनाया जा रहा है. इसलिए साधु-संत पुजारियों की जेब काटने वाले सुझाव का विरोध कर रहे हैं. चोरी कहीं भी हो सकती है. चाहे धार्मिक व्यवस्था हो या प्रशासनिक सिस्टम इसमें शामिल कोई भी व्यक्ति चोर हो सकता है. लेकिन चोरी के बहाने पूरे धार्मिक सिस्टम को भ्रष्ट कहना, पूरी धार्मिक व्यवस्था पर सवाल उठाना सही नहीं है. पारदर्शिता के बहाने पुजारियों को विश्वसनीयता को संदिग्ध कहना, उनकी जेब काटना उचित नहीं है. ये सनातनी व्यवस्था के आस्था-श्रद्धा-विश्वास को चोट पहुंचाने वाला आरोप है. सनातनी व्यवस्था में पुजारियों का महत्व कितना है.
देश में करीब 10 लाख मंदिर हैं. हर मंदिर में औसतन 2 से 3 पुजारी होते हैं यानी देशभर में 20 से 30 लाख पुजारी हो सकते हैं. जब भी आप और हम मंदिर जाते हैं तो श्रद्धाभाव से पूजा की थाली पुजारी को देते हैं. पुजारी यही थाली देवता को चरणों में अर्पित करते हैं. हमें आर्शीवाद देते हैं. सोचिए अगर पुजारियों की निष्ठा और ईमानदारी पर लांछन लगाया जाए तो क्या होगा. क्या पुजारियों के लिए जो पवित्र भाव हमारे मन में रहता है वो रहेगा. कल जब हम में से कोई मंदिर जाएगा तो पुजारी को देखकर उसके मन में क्या भाव आएगा. मन में भाव आएगा की ये विश्वसनीय नहीं हैं. निष्कलंक नहीं है, इनकी नियत ठीक नहीं है. इसलिए पुजारी की निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल सिर्फ पुजारी पर सवाल नहीं है. ये मंदिर, साधु-संत-सनातन सभी पर सवाल है. इसलिए मंदिरों में पूजा-अर्चना से जुड़े लोग भी इस सलाह का विरोध कर रहे हैं.