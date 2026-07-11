/DNA: चोर कोई और लेकिन सजा किसी और को... राम मंदिर में चोरी के बाद अब पुजारियों की जेब पर क्यों लगी पाबंदी?

ऋग्वेद को मानव इतिहास की सबसे पुरानी जीवित धार्मिक परंपरा माना जाता है. उसकी ऋचा पुजारी का महत्व बताती है. पुजारी आहुति को देवताओं तक पहुंचाता है. यानी वो याचक और देवता के बीच का सेतु है. ये विश्वास और परपंरा करीब 4 हजार साल पुरानी है. वैदिक यज्ञों में पुजारियों को ऋत्विज कहा जाता था. ऋग्वेद में अग्नि देवता को ही प्रथम पुजारी कहा गया है. ऋग्वेद में ही यज्ञ में चार प्रकार के पुजारियों की भूमिका का वर्णन किया गया है. ये पुजारी ऋचाओं यानी मंत्रों का पाठ करने वाले, गायत्री गान करने वाले, ब्रह्मज्ञान बोलने वाले और यज्ञ करानेवाले होते थे. पुजारी संस्कृत शब्द पूजा से बना है. पूजा करानेवाले को पुजारी कहा जाता है. संस्कृत में पुजारी के लिए पुरोहित शब्द का प्रयोग भी होता है. पुरोहित यानी जो सबसे आगे रहकर सबका हित करे. यह वैदिक संस्कृति का प्राचीन और सम्मानजनक शब्द है. अब दान चोरी में इन्हीं पुजारियों की निष्ठा पर प्रश्नचिह्न खड़ा किया जा रहा है. वो भी क्यों क्योंकि अयोध्या में कुछ धन लोभियों ने रामकोष से चोरी की. इसलिए पारदर्शिता के नाम पर पुजारियों को भी संदेह के दायरे में खड़ा किया जा रहा है.