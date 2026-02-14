Advertisement
आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों को श्रद्धांजलि

'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों को श्रद्धांजलि

pulwama attack 7th anniversary: 2019 के  पुलवामा अटैक की सातवीं बरसी पर देश ने 40 शहीद CRPF जवानों को श्रद्धांजलि दी है, जबकि सुरक्षा बलों ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अब अपने सबसे कमजोर दौर में है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: harsh singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:38 PM IST
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों को श्रद्धांजलि

pulwama attack 7th anniversary: सात साल बाद पुलवामा आतंकी हमले के बाद जिस तरह से सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर आतंकवाद को चुनौती दी है, उससे एक नए विकासशील और शांतिपूर्ण कश्मीर का जन्म हुआ है. CRPF ने कहा कि हम कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और BJP का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है. 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की सातवीं बरसी पर भारत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 40 CRPF कर्मियों को सम्मान देने के लिए दिल्ली से कश्मीर तक एक साथ आया था.

पुलवामा हमला जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आखिरी बड़ा हमला था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद से सख्ती से निपटा गया, चाहे वह जम्मू कश्मीर के अंदर हो या पाकिस्तान को जवाब हो. पुलवामा हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन बालाकोट शुरू किया और पाकिस्तान को सजा दी और फिर पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जैश के ठिकानों को पाकिस्तानी एयरबेस से आतंकी पनाहगाहों तक नष्ट कर दिया टेररिस्ट के इकोसिस्टम को टारगेट किया गया और OGWs से लेकर टेरर शेल्टर, ठिकानों और एक्टिव टेररिस्ट तक को खत्म कर दिया गया और आज नतीजा यह है कि पिछले साल सिर्फ एक लोकल युवा टेररिस्ट रैंक में शामिल हुआ था, जबकि सिर्फ 7 लोकल टेररिस्ट टेरर रैंक में एक्टिव हैं और जम्मू कश्मीर में ऑपरेट कर रहे टेररिस्ट की संख्या अब तक के सबसे कम स्तर पर है.

कश्मीर के हालात टेरर और सेपरेटिज्म से डेवलपमेंट और नेशनलिज्म में बहुत बड़े बदलाव आए हैं. 7 साल पहले जैश टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर टेरर हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला किया था, आज लोग तिरंगा फहराते और भारत माता की जय के नारे लगाते देखे गए. पुलवामा अटैक स्पॉट पर जमा हुए सैकड़ों लोगों में लोकल कश्मीरी, पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर और टूरिस्ट थे.

CRPF लेथपोरा कैंप में भी एक बड़ा माल्यार्पण सेरेमनी हुई, जहां 40 शहीदों के नाम और फोटो वाला एक परमानेंट मेमोरियल है और सेवा और निष्ठा का नारा लगाया जा रहा है. खास बात यह है कि वहां कलश भी रखा गया है जिसमें सभी 40 शहीद सैनिकों की राख है, जिसे सैनिकों की शहादत के बाद उनके घरों से इकट्ठा किया गया था. CRPF ने पिछले 7 सालों में शहीदों के परिवारों की मदद के लिए हर मुमकिन कदम उठाए हैं और साथ ही देश से आतंकवाद को खत्म करने का वादा किया है.

CRPF के डायरेक्टर जनरल, श्री जी. पी. सिंह ने कहा, आज CRPF परिवार के साथ-साथ पूरे देश के लिए बहुत इमोशनल पल है. 2019 में आज ही के दिन, हमने अपने 40 बहादुर जवानों को खो दिया। हम आज यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं. मैं सभी को बताना चाहता हूं कि CRPF परिवार और CRPF फैमिली वेलफेयर सोसाइटी शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है. हमने परिवारों को कई तरह की मदद दी है, जिसमें जहां भी उन्होंने जरूरत बताई, वहां लोकल सेंटर्स में क्वार्टर देना शामिल है. अब तक, 19 परिवारों को घर दिए गए हैं, और कई परिवारों को लोकल सरकारों के साथ मिलकर जमीन दी गई है। सरकार की तरफ से हर परिवार को एवरेज 2-3 करोड़ दिए गए हैं.

पिछले साल, 2025 में, हमने ऑपरेशन्स में अपने आठ साथियों को खोया, और हम उनके परिवारों के साथ भी खड़े हैं. एक मजबूत मैसेज में उन्होंने कहा “CRPF की ओर से, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि CRPF देश से हर तरह के आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है. धन्यवाद, जय हिंद, जय CRPF.”

डीजी सीआरपीएफ, आईजीपी जेकेपी, जीओसी 15क्रॉप्स आर्मी और बेल्ट बलों और खुफिया विंग और नागरिक प्रशासन के अन्य रैंकों के अलावा 2019 में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 40 बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलवामा में स्मारक का दौरा किया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक संदेश में शहीदों के बलिदान को देश के लिए शाश्वत प्रेरणा का स्रोत बताया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने "बहादुर नायकों" को श्रद्धांजलि दी, और कहा कि उनकी भक्ति और सेवा राष्ट्र की सामूहिक चेतना में हमेशा के लिए अंकित रहेगी. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और पार्टी लाइनों के वरिष्ठ नेताओं ने आभार के संदेश जारी किए, बलिदान को अदम्य साहस का प्रतीक बताया.

इसके अलावा द अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरा-मिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन लाखों लोगों ने इस दिन को “ब्लैक डे” के तौर पर मनाया और शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनकी तस्वीरें शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया ताकि यह पक्का हो सके कि उनकी यादें लोगों की यादों में बनी रहें.इस बीच, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था और याद में सुरक्षा पक्का करने के लिए लाल चौक और लोकल होटलों जैसे सेंसिटिव इलाकों में तलाशी ली थी.

खालिद हुसैन
जी मीडिया पुलवामा

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

