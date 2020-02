श्रीनगर : पिछले वर्ष 14 फरवरी में हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों की याद में बनाए गए स्मारक का लेथपुरा कैंप में शुक्रवार को उद्घाटन किया जाएगा. सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने गुरुवार को स्मारक स्थल का दौरा किया. इस स्मारक में उन शहीद जवानों के नामों के साथ ही उनकी तस्वीरें भी होंगी. साथ ही सीआरपीएफ का ध्येय वाक्य ‘‘सेवा और निष्ठा’’भी होगा.

हसन ने कहा, 'निश्चित रूप से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और हमने इससे सीख ली है. हम अपनी आवाजाही के दौरान हमेशा सतर्क रहते थे, लेकिन अब सतर्कता और बढ़ गई है.' उन्होंने कहा कि 40 जवानों के सर्वोच्च बलिदान ने देश के दुश्मनों को खत्म करने का हमारा संकल्प मजबूत बना दिया है.

दरअसल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) शुक्रवार को पिछले साल जम्मू एवं कश्मीर बम धमाके में यहां शहीद हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि देगी. पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए जैश-ए-मुहम्मद (जैश) के आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था. इस आतंकी हमले में 40 जवान मारे गए थे.

"तुम्हारे शौर्य के गीत, कर्कश शोर में खोये नहीं।

गर्व इतना था कि हम देर तक रोये नहीं।"

WE DID NOT FORGET, WE DID NOT FORGIVE: We salute our brothers who sacrificed their lives in the service of the nation in Pulwama. Indebted, we stand with the families of our valiant martyrs. pic.twitter.com/GfzzLuTl7R

— CRPF (@crpfindia) February 13, 2020