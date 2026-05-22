Advertisement
trendingNow13226086
Hindi Newsदेशहमारी मुश्किलें खत्म होंगी..., आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं; पुलवामा के मास्टरमाइंड से परिवार भी था तबाह

'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं; पुलवामा के मास्टरमाइंड से परिवार भी था तबाह

साल 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और अल-बद्र के कमांडर हमजा बुरहान  की हत्या पर उसके पिता का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बुरहना से परिवार ने खुद को अलग कर लिया था और उसकी मौत पर कोई दुख नहीं. बुरहान की मौत के बाद अब परिवार मुश्किलें कम होने लगेंगी. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: May 22, 2026, 08:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं; पुलवामा के मास्टरमाइंड से परिवार भी था तबाह

Jammu Kashmir News: मुजफ्फराबाद में अल-बद्र के कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान (उर्फ अर्जुमंद गुलजार डार) के मारे जाने के बाद, पुलवामा के रत्नीपोरा में रहने वाले उसके परिवार ने उससे और उसके कामों से पूरी तरह से दूरी बना ली है. हमजा बुरहान के पिता ने बताया कि 2018 के बाद से परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं था. 

पिता ने बताया कि बुरहान असल में जनवरी 2018 में वैध कागजातों के साथ MBBS (मेडिकल) की पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन पढ़ाई करने के बजाय वह आतंकवाद की राह पर चला गया. परिवार ने कहा कि हमें उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है. उसकी आतंकवादी गतिविधियों ने उसके भाइयों की ज़िंदगी और करियर तबाह कर दिए.

हमजा बुरहान के पिता गुलजार अहमद डार की ओर से कहा गया कि साल 2018 में पाकिस्तान चले जाने के बाद से पिछले 7 सालों में उनके पूरे परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि 2018 में वैध पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर उसका पाकिस्तान जाना हमारे लिए एक हैरानी की बात थी. वह बेंगलुरु की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और पहले सेमेस्टर के बाद दिसंबर 2017 में कश्मीर वापस आया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

हमजा ने परिवार को मुश्किलों में डाला 

गुलजार की ओर की ओर से आगे कहा गया कि उसे वापस लाने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, उसने ऑनलाइन एक स्टूडेंट वीजा पोस्ट किया, जिसमें उसने दावा किया कि अब उसने वहां के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया है. हमने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि वह आतंकवादियों के गिरोह में शामिल हो गया है और तब से उसने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा है.

परिवार पर भी सुरक्षा बलों ने कसा था शिकंजा 

बुरहान के आतंकवादी घोषित होने की वजह से परिवार को कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. खास बात यह है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 25 के तहत पुलवामा में उनके दो-मंजिला रिहायशी घर को ज्बत कर लिया है. सुरक्षा बलों ने पुलवामा के खरबतपोरा रत्नीपोरा में स्थित उनके दो-मंजिला रिहायशी घर को ज़ब्त किया है. इस संपत्ति को कानूनी तौर पर आतंकवाद से अर्जित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क को मदद पहुंचाने के लिए किया जाता था.

अब परिवार को उम्मीद है कि हमज़ा की मौत के साथ ही, समस्याओं और दुखों का यह कभी न खत्म होने वाला सिलसिला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा. परिवार का कहना है कि अर्जुमंद गुलजार के दो और भाई हैं, जिन्हें उसके आतंकी संगठन में शामिल होने की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है.

पुलवामा का मास्टरमाइंड था हमजा 

गौरतलब है कि हमजा बुरहान को 2019 के पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य साज़िशकर्ता माना जाता था. इस हमले में CRPF के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे. कल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी. 

अल बद्र आतंकी संगठन के कमांडर बुरहान को अप्रैल 2022 में भारत द्वारा एक आतंकवादी घोषित किया गया था. उस पर जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप था. सूत्रों के अनुसार, पुलवामा हमले के बाद से वह PoK में AIMS संस्थान में एक शिक्षक और बाद में प्रिंसिपल के तौर पर छिपकर रह रहा था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी ...और पढ़ें

TAGS

Pulwama Mastermind Terrorist Hamza Burhan father said now hardships will End

Trending news

'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं;क्या बोले
Pulwama Mastermind Terrorist Hamza Burhan father said now hardships will End
'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं;क्या बोले
भारत की 'अग्नि-1' से भस्म हो जाएगा दुश्मन, चीन-पाक को पलक झपकते ही मिलेगा करार जवाब
Agni-1
भारत की 'अग्नि-1' से भस्म हो जाएगा दुश्मन, चीन-पाक को पलक झपकते ही मिलेगा करार जवाब
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं रोल मॉडल?
Essel Group
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं रोल मॉडल?
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
Punjab
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
Mashroom Capital
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
india cyprus relations
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
Jammu and Kashmir
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
Weather
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
Top 50 Hot Cities
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल