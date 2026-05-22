'हमारी मुश्किलें खत्म होंगी...', आतंकी बुरहान की हत्या पर पिता को गम नहीं; पुलवामा के मास्टरमाइंड से परिवार भी था तबाह

साल 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और अल-बद्र के कमांडर हमजा बुरहान की हत्या पर उसके पिता का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बुरहना से परिवार ने खुद को अलग कर लिया था और उसकी मौत पर कोई दुख नहीं. बुरहान की मौत के बाद अब परिवार मुश्किलें कम होने लगेंगी.
Trending Photos
Jammu Kashmir News: मुजफ्फराबाद में अल-बद्र के कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान (उर्फ अर्जुमंद गुलजार डार) के मारे जाने के बाद, पुलवामा के रत्नीपोरा में रहने वाले उसके परिवार ने उससे और उसके कामों से पूरी तरह से दूरी बना ली है. हमजा बुरहान के पिता ने बताया कि 2018 के बाद से परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं था.
पिता ने बताया कि बुरहान असल में जनवरी 2018 में वैध कागजातों के साथ MBBS (मेडिकल) की पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन पढ़ाई करने के बजाय वह आतंकवाद की राह पर चला गया. परिवार ने कहा कि हमें उसकी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है. उसकी आतंकवादी गतिविधियों ने उसके भाइयों की ज़िंदगी और करियर तबाह कर दिए.
हमजा बुरहान के पिता गुलजार अहमद डार की ओर से कहा गया कि साल 2018 में पाकिस्तान चले जाने के बाद से पिछले 7 सालों में उनके पूरे परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा कि 2018 में वैध पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर उसका पाकिस्तान जाना हमारे लिए एक हैरानी की बात थी. वह बेंगलुरु की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था और पहले सेमेस्टर के बाद दिसंबर 2017 में कश्मीर वापस आया था.
गुलजार की ओर की ओर से आगे कहा गया कि उसे वापस लाने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, उसने ऑनलाइन एक स्टूडेंट वीजा पोस्ट किया, जिसमें उसने दावा किया कि अब उसने वहां के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया है. हमने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि वह आतंकवादियों के गिरोह में शामिल हो गया है और तब से उसने परिवार से कोई संपर्क नहीं रखा है.
बुरहान के आतंकवादी घोषित होने की वजह से परिवार को कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. खास बात यह है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 25 के तहत पुलवामा में उनके दो-मंजिला रिहायशी घर को ज्बत कर लिया है. सुरक्षा बलों ने पुलवामा के खरबतपोरा रत्नीपोरा में स्थित उनके दो-मंजिला रिहायशी घर को ज़ब्त किया है. इस संपत्ति को कानूनी तौर पर आतंकवाद से अर्जित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसका इस्तेमाल आतंकी नेटवर्क को मदद पहुंचाने के लिए किया जाता था.
अब परिवार को उम्मीद है कि हमज़ा की मौत के साथ ही, समस्याओं और दुखों का यह कभी न खत्म होने वाला सिलसिला भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा. परिवार का कहना है कि अर्जुमंद गुलजार के दो और भाई हैं, जिन्हें उसके आतंकी संगठन में शामिल होने की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है.
गौरतलब है कि हमजा बुरहान को 2019 के पुलवामा आतंकी हमले का मुख्य साज़िशकर्ता माना जाता था. इस हमले में CRPF के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे. कल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी.
अल बद्र आतंकी संगठन के कमांडर बुरहान को अप्रैल 2022 में भारत द्वारा एक आतंकवादी घोषित किया गया था. उस पर जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल होने का आरोप था. सूत्रों के अनुसार, पुलवामा हमले के बाद से वह PoK में AIMS संस्थान में एक शिक्षक और बाद में प्रिंसिपल के तौर पर छिपकर रह रहा था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.