पुलवामा में बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम, OGW गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले में एक बार फिर सुरक्षा बलों की सतर्कता देखने को मिली, जब एक सुनियोजित अभियान के दौरान एक ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) को गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि संभावित खतरे को समय रहते टाल देने की कोशिश भी मानी जा रही है. मामला राजपुरा इलाके का है, जहां खुफिया एजेंसियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की पुख्ता जानकारी मिली थी. इसी इनपुट के आधार पर पुलवामा पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 183वीं बटालियन ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया.

सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया, ताकि किसी भी संदिग्ध को बच निकलने का मौका न मिले. तलाशी के दौरान CB नाथ रोड के पास क़सबयार इलाके में सुरक्षा बलों की नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी. जब उसे रोका गया और जांच की गई, तो उसके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई. इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया.

आतंकियों को रसद पहुंचा रहा था मोहम्मद उमर

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान काचीपोरा निवासी मोहम्मद उमर मलिक के रूप में हुई है, जिसे सुरक्षा एजेंसियां एक OGW के तौर पर देख रही हैं. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि वह आतंकियों को रसद और अन्य मदद पहुंचाने में शामिल हो सकता है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं, ताकि उसके नेटवर्क और संभावित साजिशों के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके. इस कार्रवाई को इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने समय रहते एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया.

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सुरक्षाबलों ने तेज किया तलाशी अभियान

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों की सतर्कता ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. राजपुरा इलाके की शांत गलियों में उस वक्त हलचल बढ़ गई, जब पुलिस और सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने एक विशेष इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया. यह अभियान पुलवामा पुलिस, सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 183वीं बटालियन ने मिलकर चलाया. जैसे-जैसे टीम कसबयार इलाके में CB नाथ रोड के पास पहुंची, तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया. हर संदिग्ध गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी.

भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों की बरामदगी

इसी दौरान सुरक्षाबलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी. उन्होंने एक ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) को दबोच लिया. उसकी पहचान काचीपोरा निवासी मोहम्मद उमर मलिक के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई पूरी तरह खुफिया जानकारी पर आधारित थी, और समय रहते की गई इस गिरफ्तारी से संभावित खतरे को टाल दिया गया है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं, ताकि उसके नेटवर्क और मंसूबों का पूरा खुलासा किया जा सके.

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