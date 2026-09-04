/न केंद्र के चक्कर, न कागजी झंझट... पंजाब में घर बैठे मिलेगा 10 लाख रुपये वाला हेल्थ कार्ड, मोबाइल से ऐसे करें डाउनलोड

डिजिटल कार्ड की सुविधा मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं में एक और महत्त्वपूर्ण वृद्धि है. पंजाब की यह स्वास्थ्य पहल प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख तक का कैशलेस उपचार कवरेज प्रदान करती है. मुख्यमंत्री सेहत योजना न केवल परिवारों को बड़े चिकित्सा खर्चों के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि इस तरह की पहल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को भी परिवारों के लिए आसान बना रही है. मोबाइल फोन के माध्यम से सुरक्षित रूप से हेल्थ कार्ड तक पहुंच होने से कागजी कार्रवाई कम होगी, अनावश्यक रूप से केंद्रों पर जाने की आवश्यकता घटेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत के समय आवश्यक दस्तावेज तक तेजी से पहुंच सुनिश्चित होगी.