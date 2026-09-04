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न केंद्र के चक्कर, न कागजी झंझट... पंजाब में घर बैठे मिलेगा 10 लाख रुपये वाला हेल्थ कार्ड, मोबाइल से ऐसे करें डाउनलोड

Punjab Health Card: पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना डिजिटल हो चुकी है. इसके तहत राज्य के लाभार्थी अब घर बैठे अपना 10 लाख रुपये का हेल्थ कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. यह सुविधा राज्य सरकार की ओर से आसान बनाई गई है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 04, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:38 PM IST
न केंद्र के चक्कर, न कागजी झंझट... पंजाब में घर बैठे मिलेगा 10 लाख रुपये वाला हेल्थ कार्ड, मोबाइल से ऐसे करें डाउनलोड

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