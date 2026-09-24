/पुणे एयरपोर्ट पर भावुक कहानी सुनाकर ऐंठता था पैसे...CISF के हत्थे चढ़ा मल्टीपल आईडी वाला ठग

हवाई अड्डों पर अजनबियों की भावुक कहानियों पर भरोसा करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि पुणे एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की 'क्राइम एंड इंटेलिजेंस विंग' ने एक ऐसे शातिर ठग को दबोचा है, जो यात्रियों से मदद मांगकर उनके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी करता था. पकड़े गए आरोपी के पास से अलग-अलग नामों वाले कई फर्जी पहचान-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए गए हैं. जांच में सामने आया कि यह आरोपी पहले भी इसी अंदाज में कई यात्रियों को हजारों रुपयों का चूना लगा चुका है.
24 सितंबर की सुबह करीब पौने छह बजे, हैदराबाद से इंडिगो की फ्लाइट पकड़कर एक यात्री काम के सिलसिले में पुणे एयरपोर्ट पहुंचा था. जैसे ही वह अराइवल गेट से बाहर निकला, तो एक अनजान शख्स ने उसे रोका और मनगढ़ंत भावुक कहानी सुनाकर 20,000 रुपये की मदद मांगी. यात्री ने इंसानियत दिखाते हुए उसकी मदद करने की सोची और उसके बताए गूगल पे (Google Pay) नंबर पर 11,000 रुपये भेज दिए.
इसी बीच, एयरपोर्ट पर लगे कैमरों पर नजर रख रहे सीआईएसएफ (CISF) के कंट्रोल रूम और उनकी खुफिया विंग को इन दोनों की बातचीत पर शक हो गया. जवानों ने बिना देर किए उस संदिग्ध को रोक लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी. जब सीआईएसएफ ने उसके कागजात खंगाले, तो एक के बाद एक कई हैरान करने वाले खुलासे हुए. आरोपी के पास से अलग-अलग नामों वाले कई फर्जी पहचान-पत्र (आईडी कार्ड) मिले.
जांच में सामने आया कि जिस गूगल पे खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए गए थे, वह ‘गुज्जरलापुडी बाला कोटेश्वर राव’ के नाम से था. वहीं, आरोपी के पहचान-पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस पर ‘एम. वी. दिनेश कुमार’ (निवासी गुंटूर, आंध्र प्रदेश) लिखा हुआ था. इतना ही नहीं, उसके पास पारुल यूनिवर्सिटी का एक फैकल्टी आईडी कार्ड भी मिला, जिसमें तीसरा ही नाम ‘अल्लूरु श्याम प्रसाद’ दर्ज था.
अपनी इन अलग-अलग पहचानों और किसी अन्य के खाते में पैसे मंगाने को लेकर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया. सच्चाई पता चलने पर ठगी का शिकार हुए यात्री को भी अपने साथ हुए धोखे का अहसास हुआ और उसने आरोपी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की सहमति दे दी.
इस शातिर ठग की गिरफ्तारी सीआईएसएफ की इंटेलिजेंस विंग की मुस्तैदी का ही नतीजा है, क्योंकि 1 सितंबर 2026 को भी पुणे एयरपोर्ट के सिटी साइड इलाके में बिल्कुल इसी तरीके से एक यात्री से 18,600 रुपये की ठगी की गई थी. इस घटना के बाद से ही सीआईएसएफ ने इलाके में विशेष निगरानी बढ़ा दी थी. जब पकड़े गए संदिग्ध का मिलान 1 सितंबर की घटना की सीसीटीवी फुटेज से किया गया, तो पुष्टि हो गई कि यह वही व्यक्ति है. पूछताछ में आरोपी ने अपना पिछला जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसकी साइबर क्राइम में पहले ही शिकायत दर्ज कराई जा चुकी थी.
शुरुआती पूछताछ और पीड़ित यात्री की लिखित शिकायत के बाद, सीआईएसएफ ने आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुणे के विमानतल थाने की पुलिस को सौंप दिया है. सीआईएसएफ ने साफ किया कि देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और किसी भी तरह के अपराध या धोखाधड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.