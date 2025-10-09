सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! पुलिस पाताल से निकाल लाएगी खोज, यहां के लोग खासकर ध्यान दें

Pune ATS raids 18 locations: पुणे के कोंढवा इलाके में कट्टर विचार फैलाने की खबर पर महाराष्ट्र एटीएस और पुणे पुलिस ने रातभर 18 ठिकानों पर छापेमारी की है. कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो गई है. जांच में मोबाइल और डिजिटल गतिविधियों पर फोकस है. जानें पूरी खबर.
Pune raids 18 locations on information of spreading radicalism: पुणे की सड़कों पर रात के सन्नाटे में अचानक हलचल मच गई. महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) और पुणे पुलिस ने कट्टरता फैलाने की सूचना पाकर कमर कस ली. बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक चली इस कार्रवाई ने पूरे इलाके को हिला दिया है. गुप्त सूचना के आधार पर 18 ठिकानों पर दबिश दी गई है और कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है. जानें पूरी खबर. महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) और पुणे पुलिस ने कट्टरता फैलाने की सूचना वालों के खिलाफ कमर कस ली है.गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में 18 ठिकानों पर दबिश दी गई है. जिसमें कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. यह छापेमारी चार पुलिस थाना क्षेत्रों में की गई, जहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया.
कट्टर विचारों को फैलाने वाले ध्यान दें
एटीएस को इलाके में कुछ लोगों द्वारा कट्टर विचारों के प्रसार करने और संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिली थी. इस पर तत्काल संयुक्त टीम गठित की गई, जिसमें पुणे पुलिस के स्थानीय थानों की फोर्स भी शामिल थी.बुधवार रात करीब 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई गुरुवार सुबह तक चली. छापेमारी के दौरान संदिग्धों के घरों, दफ्तरों और अन्य ठिकानों की तलाशी ली गई.
अधिकारियों ने बताया कि जांच में लोगों की पहचान, पृष्ठभूमि और मोबाइल-डिजिटल गतिविधियों पर फोकस किया जा रहा है. हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ में कट्टरता से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश हो रही है.
कहां का है मामला
आतंकी गतिविधियों के केंद्र रहे कोंढवा में हुई यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दर्शाती है. इलाके में भारी पुलिस उपस्थिति देखी गई और कुछ जगहों पर स्थानीय निवासियों को भी सत्यापन के लिए बुलाया गया. एटीएस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह ऑपरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से है और कोई भी संदिग्ध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अभी तक कोई गिरफ्तारी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी. पुणे पुलिस के मुताबिक, शहर में शांति बनाए रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां नियमित होंगी. स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि संदिग्ध जानकारी तुरंत शेयर करें. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस संदिग्ध गतिविधि में और किस-किस का हाथ है. इनपुट आईएएनएस से भी
