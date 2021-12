ठाकरे परिवार की बहू बनेंगी BJP नेता हर्षवर्धन पाटिल की बेटी, ताज होटल में इस दिन होगी शादी

Daughter of BJP leader Harshvardhan Patil Ankita will marry in Thackeray Family: अंकिता पाटिल (Ankita Patil) पुणे (Pune) जिला परिषद की सदस्य हैं और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की निदेशक भी हैं. निहार शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के दिवंगत बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बेटे हैं. वो मुंबई में एडवोकेट के तौर पर काम कर रहे हैं.