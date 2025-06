Pune Bridge Collapses: जिंदा बह गए लोगों के पीछे जंग, भीड़ या लापरवाही! इंद्रायणी नदी पर बने पुल हादसे की क्या है वजह?

Indrayani river in Pune collapsed: महाराष्ट्र के पुणे जिले में रविवार को इंद्रायणी नदी पर एक पुराना पुल ढह जाने से उफनती नदी में गिरने से कम-से-कम छह लोगों की मौत हो गई है. कई लोग अब भी लापता हैं. अब तक चार शव बरामद हुए हैं और कई लोग घायल हैं. लापता लोगों की तलाशी के लिए विशेष टीम अभियान चला रही है. अब तक 39 लोगों को बचाया गया है. पुणे के मावल तालुका में कुंदमाला में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के अचानक ढहने से बड़ी संख्या में लोग पानी में गिर गए और उफनती नदी में बह गए. घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में पुल के कुछ हिस्से टूटकर नदी में गिरते दिखाई दे रहे हैं. विभिन्न एजेंसियां लापता लोगों का पता लगाने में लगी हुई हैं. बचाव अभियान के दौरान ढही संरचना के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया है.

Pune, Maharashtra (More Visuals): A bridge over the Indrayani River collapsed in Kundamala, Maval taluka of Pune, causing 25–30 tourists to fall into the river. Heavy rains had raised water levels. Local police, fire brigade, and NDRF teams rushed to the site and launched a… pic.twitter.com/7y7M9FZHn7

#WATCH | Pune, Maharashtra | Visuals from the spot of bridge collapse that took place on Indrayani River near Talegaon, that left 2 people dead and 32 injured

Search and rescue operation is underway here after several people got swept away. CM Devendra Fadnavis announced… pic.twitter.com/qutNKDIdO7

