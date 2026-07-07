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Bank Fraud Case: 5.58 करोड़ के बैंक फ्रॉड में दो कारोबारी दोषी, CBI कोर्ट ने सुनाई 3-3 साल की सजा

सीबीआई के अनुसार, इसी का फायदा उठाकर चंद्रकांत लोधा ने अपने और अपनी अन्य फर्मों-एसी एंटरप्राइजेज और अक्षय ट्रेडर्स के नाम पर चेक जारी कर बैंक से पैसे निकाल लिए. इस पूरी प्रक्रिया से बैंक को करीब 5.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.

Written ByPramod SharmaEdited By:Rachit Kumar
Published: Jul 07, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:51 PM IST
Bank Fraud Case: 5.58 करोड़ के बैंक फ्रॉड में दो कारोबारी दोषी, CBI कोर्ट ने सुनाई 3-3 साल की सजा

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