/Bank Fraud Case: 5.58 करोड़ के बैंक फ्रॉड में दो कारोबारी दोषी, CBI कोर्ट ने सुनाई 3-3 साल की सजा

सीबीआई के मुताबिक, इस मामले की जांच 9 अक्टूबर 2001 को तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की शिकायत पर शुरू की गई थी. आरोप था कि बैंक अधिकारियों और दोनों कारोबारियों ने मिलकर बैंक को चूना लगाने की साजिश रची. इसके तहत बड़ी रकम के चेक बैंक में जमा किए जाते थे और उनकी क्लियरिंग का इंतजार किए बिना ही रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती थी.