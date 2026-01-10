Advertisement
पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र, क्या किए वादे?

पुणे में पवार बनाम पवार नहीं, पवार+पवार! एक ही मंच से जारी किया घोषणा पत्र, क्या किए वादे?

Pune: पुणे नगर निगम चुनाव 2026 से पहले एनसीपी ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड के लिए संयुक्त घोषणापत्र जारी किया. इसमें स्वच्छ पेयजल, गड्ढों से मुक्त सड़कें, वायु प्रदूषण नियंत्रण, झुग्गी पुनर्वास, मुफ्त बस-मेट्रो यात्रा, संपत्ति कर छूट और छात्रों के लिए मुफ्त कंप्यूटर टैबलेट जैसी योजनाओं का आश्वासन दिया गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:21 AM IST
Pune Civic Polls: आगामी पुणे नगर निगम चुनाव 2026 से पहले एनसीपी के दो प्रमुख गुटों अजित पवार और शरद पवार के गुटों ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड शहरों के लिए एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया है. इस अवसर पर एनसीपी (एसपी) नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच साझा किया.

घोषणापत्र में शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति, प्रमुख सड़कों का शहर के भीतरी मार्गों से जोड़ना, वायु प्रदूषण मुक्त वातावरण और गड्ढों से मुक्त सड़कें जैसी प्रमुख योजनाओं का आश्वासन दिया गया है. इसके अलावा, झुग्गी पुनर्वास, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, पीएमपीएमएल बसों और मेट्रो में मुफ्त यात्रा, 500 वर्ग फुट तक के घरों के लिए संपत्ति कर में छूट और छात्रों के लिए मुफ्त कंप्यूटर टैबलेट जैसी सुविधाओं को भी घोषणापत्र में शामिल किया गया है.

अजित पवार ने भाजपा पर साधा निशाना

अजित पवार ने बताया कि यह घोषणापत्र पुणे के प्रमुख नागरिक मुद्दों पर केंद्रित है और नल के पानी की आपूर्ति, यातायात की भीड़ को कम करने, स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों से पर्याप्त धन मिलने के बावजूद पुणे और पिंपरी-चिंचवड में विकास पटरी से उतारा गया. एनसीपी के दोनों गुटों के बीच यह कदम 2023 में हुए विभाजन के बाद बढ़ती निकटता का संकेत है. 

बता दें, पुणे और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम चुनाव 15 जनवरी को होने हैं. इस अवसर पर सुप्रिया सुले और अन्य एनसीपी (एसपी) नेता भी उपस्थित रहे जो पहले चुनाव प्रचार में कम दिखाई देते थे. बीएमसी चुनावों के लिए भाजपा-शिवसेना गठबंधन का घोषणापत्र रविवार 11 जनवरी को जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवाजी पार्क में आयोजित जनसभा में उपस्थित होकर इसे पेश करेंगे. 

author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Pune Civic Polls

