पुणे में दही-हांडी के दौरान DJ गिरने से सलमा की मौत, मुंबई में 7 साल के बच्चे की मौत, 32 'गोविंदा' जख्मी

पुणे के ओल्ड सांगवी इलाके में दही हांडी उत्सव के बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया. समारोह के लिए बनाया गया लोहे का ढांचा हटाते समय उसका एक हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा. इसकी चपेट में आने से 45 वर्षीय सलमा सलाउद्दीन पठान की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ, जब विघ्नहर्ता मंडल के दही हांडी समारोह के बाद लोहे के ढांचे को हटाने का काम चल रहा था. इसी दौरान ढांचे का एक हिस्सा अचानक सलमा के सिर पर गिर गया. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
मुंबई के मलाड में मालवणी इलाके में दही हांडी उत्सव के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. जहां दही हांडी फोड़ने के दौरान एक दीवार का खंभा गिर गया, जिससे 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई. मलाड के मालवणी इलाके में हुए इस हादसे ने उत्सव की खुशी को गम में बदल दिया है और इलाके के लोग गहरे सदमे में हैं. यह दुखद घटना मालवणी (मलाड वेस्ट) के चिकूवाड़ी स्थित एकता वेलफेयर सोसाइटी में हुई.
हादसे के बाद सलमा के परिवार ने मंडल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया है. बताया जा रहा है कि मृतक महिला का बेटा इसी समूह का सदस्य है. परिवार का कहना है कि वह इस मामले में दूसरे युवाओं को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता. इसी वजह से परिवार ने पुलिस से अनुरोध किया है कि वह अपनी तरफ से यानी स्वत: संज्ञान लेकर कोई मामला दर्ज न करे. इस घटना की खबर फैलते ही ओल्ड सांगवी इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. जिस जगह कुछ देर पहले दही हांडी का उत्सव मनाया गया था, वहीं हादसे के बाद मातम का माहौल बन गया. इस मामले में पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और ढांचे के गिरने के कारणों की जांच कर रही है.
दही हांडी को लटकाने के लिए एक पेड़ और ईंट के खंभे (जो ग्राउंड-फ्लोर के ढांचे का हिस्सा था) के बीच एक रस्सी बांधी गई थी. जब दही हांडी फोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो ईंट का खंभा अचानक गिर गया. खंभा गिरने से रुद्र कदम (7 साल) गंभीर रूप से घायल हो गया. उसके सिर में चोट लगी थी और उसे तुरंत मालवणी जनरल अस्पताल ले जाया गया; लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही वार्ड के कर्मचारी और पुलिस मौके पर पहुंच गए. इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
मुंबई में ऊंचाई पर बांधी गई दही हांडी को फोड़ने के लिए बहुमंजिला मानव पिरामिड बनाने की कोशिश में कई हादसे हुए. बीएमसी के मुताबिक, कुल 32 गोविंदा घायल हुए. इनमें से चार का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 28 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है. बीएमसी के अनुसार, एक गोविंदा को अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जबकि पश्चिमी उपनगर में घायल हुए एक अन्य गोविंदा का अस्पताल में इलाज चल रहा है.