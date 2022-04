Farmer hired Helicopter: नवजात पोती के स्वागत के लिए किसान ने किया ऐसा इंतजाम, जानकर सब हैरान

Farmer hired helicopter for newborn granddaughter: महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के किसानों के हालात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रह चुके हैं. यह देश का वह इलाका है जहां के किसान काफी गरीब माने जाते हैं और यहां से सुसाइड के मामले सामने आते रहते हैं. लेकिन उसी महाराष्ट्र के एक किसान ने अपनी पोती के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

पुणे जिले में एक किसान को अपने यहां पोती का जन्म होने पर इतनी खुशी हुई कि उसने मंगलवार को नवजात को घर लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया. पुणे के बालेवाड़ी इलाके के निवासी अजित पांडुरंग बलवडकर ने बताया कि वह अपनी पोती कृषिका का भव्य स्वागत करना चाहते थे.

Maharashtra | Ajit Pandurang Balwadkar, a farmer from Balewadi hired a helicopter to bring his newborn granddaughter and daughter-in-law to his house in Balewadi from the maternal house of the daughter-in-law in Shewalwadi in Pune. (26.04) pic.twitter.com/T9dR8gxVqe

