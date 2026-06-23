पुणे के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले पर 26 वर्षीय केतन विशाल अग्रवाल की मौत की कहानी भी मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जैसा ही निकला. इस हत्याकांड को पहले एक हादसा माना गया था. शुरुआती जानकारी में कहा गया कि वह घाटी के किनारे फोटो खींचते समय संतुलन खो बैठे और करीब 350 फीट गहरी खाई में गिर गए. लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया. जांच एजेंसियों का दावा है कि यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या का मामला हो सकता है. इसी आधार पर पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिले सबूतों के आधार पर सिया और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जिसमें दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया.
पुलिस के अनुसार, केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित करीबी दोस्त चेतन चौधरी पर गंभीर आरोप लगे हैं. हालांकि मामले की अंतिम सच्चाई अदालत की सुनवाई और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी. पुलिस के मुताबिक, 19 जून को सिया गोयल का जन्मदिन था. इसी मौके पर केतन अपने कुछ दोस्तों और मंगेतर के साथ लोहागढ़ किले पर गए थे. परिवार के अनुसार, अगले महीने दोनों की शादी होने वाली थी और शादी की तैयारियां भी तेजी से चल रही थीं.
#WATCH | Pune, Maharashtra | Pune Rural Police SP Sandeep Singh Gill says, "On June 18, 2026, an engaged couple, Siya Goyal and Ketan Agarwal, visited Lohagad Fort. Siya Goyal called to report that Ketan Agarwal had slipped and fallen from the fort, resulting in his… pic.twitter.com/sHZL109Y69
ANI (@ANI) June 23, 2026
पुणे ग्रामीण पुलिस के SP संदीप सिंह गिल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया, '18 जून, 2026 को सगाई कर चुके एक जोड़े, सिया गोयल और केतन अग्रवाल दोनों लोहगढ़ किले पर घूमने के लिए पहुंचे. सिया गोयल ने फोन करके बताया कि केतन अग्रवाल किले से फिसलकर गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई... बाद में रिश्तेदारों और दोस्तों से मिली जानकारी और पूछताछ से शक पैदा हुआ; ऐसा हादसा अचानक हो जाना मुमकिन नहीं लग रहा था. खासकर इसलिए क्योंकि केतन एक अनुभवी ट्रेकर थे. परिवार ने शक जताया और इसी आधार पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई.
गुप्त सूत्रों, गवाहों के बयानों और तकनीकी सबूतों से पता चला कि सिया गोयल का चेतन चौधरी नाम का एक दोस्त था. वे दोनों लगभग एक साल से एक-दूसरे को जानते थे. उन्होंने इस साजिश को अंजाम देने की साजिश रची. लोहगढ़ किले में दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल को धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद, लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. दोनों को हिरासत में ले लिया गया है; पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और आगे की जांच जारी है.'
इसी यात्रा के दौरान केतन घाटी में गिर गए और उनकी मौत हो गई. शुरुआत में इसे एक दुर्घटना माना गया, लेकिन बाद में जांच की दिशा बदल गई.जांच अधिकारियों के अनुसार, 19 जून की घटना कथित तौर पर पहली कोशिश नहीं थी. पुलिस का कहना है कि इससे कुछ दिन पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस जांच के आधार पर बताया गया है कि 14 जून को भी लोहागढ़ किले के पास ऐसी परिस्थितियां बनी थीं, लेकिन उस समय कथित योजना सफल नहीं हो सकी. जांच एजेंसियां इस पहलू की भी पड़ताल कर रही हैं.
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि सिया गोयल कथित रूप से चेतन चौधरी के संपर्क में थीं. अधिकारियों का दावा है कि सिया इस शादी से खुश नहीं थीं और परिवार की सहमति से तय हुए रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं. हालांकि इन आरोपों पर अदालत में सुनवाई होना बाकी है और आरोपित पक्ष की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है.
केतन के परिवार का कहना है कि दोनों की शादी को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही थीं. जयपुर में विवाह समारोह की योजना बनाई गई थी और मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे थे. परिजनों के मुताबिक, केतन ने सिया के जन्मदिन के लिए महाबलेश्वर के एक रिसॉर्ट में कार्यक्रम की तैयारी की थी और कई कमरे बुक कराए थे. परिवार का यह भी कहना है कि शादी से पहले दोनों का विदेश यात्रा का कार्यक्रम भी था, लेकिन अंतिम समय में वह रद्द हो गया.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ के दौरान कुछ जानकारियों में असंगति मिलने के बाद जांच टीम ने मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की. इन्हीं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को संदेह हुआ कि मामला सामान्य दुर्घटना नहीं हो सकता. इसके बाद जांच को हत्या के एंगल से आगे बढ़ाया गया.
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने माना था कि केतन घाटी के किनारे फोटो लेते समय फिसल गए होंगे. गंभीर चोटों के कारण उनकी मौत हो गई थी और मामला आकस्मिक मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में सामने आए तथ्यों और जांच में मिले कथित साक्ष्यों के बाद पुलिस ने मामले को हत्या की जांच के रूप में आगे बढ़ाना शुरू किया.पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है. आरोपों की पुष्टि अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी.