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पुणे में भारी बारिश बनी काल, भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत; मलबे में फंसे कई मजदूर

Building Collapse After Heavy Rain: पुणे में भारी बारिश के बीच मोशी स्थित पिंपरी चिंचवड नगर निगम (PCMC) के वेस्ट टू एनर्जी (WTE) प्लांट की 3 स्टोरी बिल्डिंग गिर गई. इस हादसे के चलते कई मजदूर मलबे के नीचे फंस गए.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 08, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:05 PM IST
पुणे में भारी बारिश बनी काल, भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत; मलबे में फंसे कई मजदूर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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