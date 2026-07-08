/पुणे में भारी बारिश बनी काल, भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत; मलबे में फंसे कई मजदूर

पुलिस के अनुसार, घटना को लेकर बिल्डिंग के आसपास के इलाके की घेराबंदी की जा रही है. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग मोशी कचरा डिपो के पास स्थित थी और भारी बारिश के चलते कचरे का बड़ा ढेर बिल्डिंग पर गिर गया. इसी के चलते यह हादसा हुआ. घटना को लेकर राहत और बचाव अभियान जारी है. वहीं, पुणे में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है. रिहायशी इलाकों में लगातार बारिश से लोगों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.