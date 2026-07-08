/पुणे में भारी बारिश बनी काल, भरभराकर गिरी 3 मंजिला इमारत; मलबे में फंसे कई मजदूर

Pune Heavy Rain: भारी गर्मी के बीच अब मानसून की दस्तक हो चुकी है. राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है. बुधवार ( 8 जुलाई 2026) को महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश दर्ज की गई. इस बीच महारा मोशी स्थित पिंपरी चिंचवड नगर निगम (PCMC) के वेस्ट टू एनर्जी (WTE) प्लांट की तीन मंजिला एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ढह गई.
अधिकारियों के मुताबिक, मलबे के नीचे 15-16 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि दोपहर लगभग 1 बजकर 45 मिनट पर इमारत ढह गई, जिसके बाद PCMC फायर ब्रिगेड ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
दुर्घटना को लेकर NDRF के कर्मचारियों को भी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए घटनास्थल पर भेजा गया. फायर ब्रिगेड के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं और अभियान जारी है. अधिकारी ने कहा,' माना जा रहा है कि कुछ लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, लेकिन सही संख्या की पुष्टि करना या किसी के हताहत होने की पुष्टि करना अभी बेहद जल्दबाजी होगी.'
अधिकारियों के मुताबिक, इमारत में नगर निगम की वेस्ट टू एनर्जी (WTE) प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे और जब इमारत गिरी तो इसके अंदर कई कर्मचारी अंदर मौजूद थे.
#WATCH | Maharashtra | Pimpri Chinchwad Municipal Commissioner and Police Commissioner at the spot where a building collapsed in the Moshi area of Pimpri Chinchwad; people feared trapped. Rescue operations underway. pic.twitter.com/5T0l6bNyZ0
— ANI (@ANI) July 8, 2026
अधिकारियों ने अभी तक फंसे हुए लोगों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की है और न ही किसी की मौत या घायल होने की सूचना दी है. बचाव अभियान अभी भी जारी है.
पुलिस के अनुसार, घटना को लेकर बिल्डिंग के आसपास के इलाके की घेराबंदी की जा रही है. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग मोशी कचरा डिपो के पास स्थित थी और भारी बारिश के चलते कचरे का बड़ा ढेर बिल्डिंग पर गिर गया. इसी के चलते यह हादसा हुआ. घटना को लेकर राहत और बचाव अभियान जारी है. वहीं, पुणे में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है. रिहायशी इलाकों में लगातार बारिश से लोगों को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.