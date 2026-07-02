/जब कोर्ट नहीं मानता सबूत, तो क्यों सिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है पुलिस? केतन को किसने दिया धक्का, उलझी गुत्थी

Sia Goyal Polygraph Test: महाराष्ट्र के मशहूर पर्यटन स्थल लोहागढ़ किले में हुए केतन अग्रवाल हत्याकांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है. अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुणे रूरल पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है.
पुलिस ने मामले की मुख्य आरोपी और मृतक केतन की मंगेतर सिया गोयल का लाई-डिटेक्टर (पॉलीग्राफ) टेस्ट कराने की इजाजत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी के बयानों के अलावा उनके पास ऐसा कोई सीधा चश्मदीद या पुख्ता वैज्ञानिक सबूत नहीं है, जो यह साबित कर सके कि केतन को उस गहरी खाई में वास्तव में किसने धक्का दिया था.
अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए जांच अधिकारियों ने साफ किया कि मुख्य आरोपी सिया गोयल और सह आरोपी चेतन चौधरी के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन वे जांच को आगे बढ़ाने के लिए नाकाफी हैं. पुलिस के मुताबिक, यह टेस्ट जांच को एक नई दिशा दे सकता है.
दूसरी तरफ, इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए सिया गोयल के वकील विपुल दुशिंग ने कहा कि जांच एजेंसी ने कोर्ट से अनुमति तो मांगी है, लेकिन इस तरह के टेस्ट से पहले कई कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है. उन्होंने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए जोर दिया कि किसी भी आरोपी का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने से पहले उसकी खुद की लिखित सहमति होना अनिवार्य है.
जांच के दौरान पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला है, जो सीधे तौर पर सिया की भूमिका पर सवाल उठाता है. पुलिस के मुताबिक, 18 जून को हुई इस वारदात के बाद केतन का मोबाइल फोन कुछ समय के लिए सिया गोयल के पास ही था, जिसे बाद में उसने केतन के परिवार को सौंपा. फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उस दौरान फोन से कोई अहम चैट, कॉल रिकॉर्ड या डेटा डिलीट किया गया था. जांच को पुख्ता करने के लिए पुलिस 1 जुलाई को सह आरोपी चेतन चौधरी को लेकर लोहागढ़ किला पहुंची थी और पूरे क्राइम सीन को दोहराया. इससे पहले रविवार को सिया गोयल की मौजूदगी में एक इंसानी डमी को चट्टान से नीचे गिराकर घटना का लाइव डेमोंस्ट्रेशन भी किया जा चुका है.
पुणे के जाने माने बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की सगाई सिया गोयल से हुई थी और इसी साल नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी. लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सिया ने अपने पार्टनर चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली. लोहागढ़ किले की सैर के दौरान केतन को चट्टान से नीचे धकेल दिया गया.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वे 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में हैं. अब देखना यह होगा कि कोर्ट सिया के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत देता है या नहीं, क्योंकि इस टेस्ट से मिलने वाली लीड ही केतन को इंसाफ दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी.
इस बीच, आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट पूरी तरह से इंसानी मनोविज्ञान और शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित है. माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलता है, तो उसके भीतर एक डर या तनाव पैदा होता है. झूठ बोलते समय इंसान की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस लेने का तरीका बदल जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हथेलियों में पसीना आने लगता है. यह मशीन दिखने में काफी हद तक ECG मशीन जैसी होती है. पूछताछ के दौरान आरोपी के शरीर पर 'कार्डियो-कफ' (ब्लड प्रेशर नापने के लिए) और संवेदनशील 'इलेक्ट्रोड' जैसी डिवाइस लगाई जाती हैं, जो उसके बीपी, पल्स रेट और सांसों के उतार-चढ़ाव का एक ग्राफ तैयार करती हैं.
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस या सीबीआई जैसी एजेंसियां किसी भी आरोपी को इस टेस्ट के लिए मजबूर कर सकती हैं? जवाब है- बिल्कुल नहीं. भारत के कानून के मुताबिक, पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट कराने के लिए आरोपी की लिखित सहमति होना अनिवार्य है. अगर आरोपी मना कर दे, तो सुरक्षा एजेंसियां उस पर दबाव नहीं बना सकतीं. हालांकि, कई मामलों में आरोपी खुद को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में या कोर्ट के सामने पाक-साफ दिखने के लिए इस टेस्ट के लिए खुद हामी भर देते हैं.
फॉरेंसिक साइंस में इस बात को स्वीकार किया गया है कि पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट वैज्ञानिक रूप से 100% सटीक नहीं होते. कुछ शातिर अपराधी अपनी भावनाओं और शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर काबू पाकर इस मशीन को भी चकमा देने में माहिर होते हैं. यही वजह है कि देश की कोई भी अदालत पॉलीग्राफ टेस्ट की अंतिम रिपोर्ट या उसमें कही गई बातों को पुख्ता सबूत नहीं मानती. हालांकि, यह टेस्ट जांच एजेंसियों के लिए एक बेहतरीन जरिया साबित होता है.
टेस्ट के दौरान आरोपी अगर किसी गुप्त जगह, हथियार या किसी अन्य भौतिक सबूत का खुलासा करता है और पुलिस उसे बरामद कर लेती है, तो कोर्ट उस बरामदगी और सबूत को कानूनी रूप से मान्य मानता है. सीधे शब्दों में कहें तो, यह टेस्ट कातिल को सजा भले न दिला सके, लेकिन सजा दिलाने वाले सबूतों तक पहुंचने का रास्ता जरूर साफ कर देता है.