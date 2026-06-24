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2004 कॉल, 238 घंटे कत्ल की बातें... मंगेतर को मारने वाली सिया के राज ने सबको चौंकाया

अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम जैसा ही जघन्य काम पुणे की सिया ने की है. दोनों हत्याकांड में कई समानताएं हैं. सिर्फ 20 साल की सिया ने अपने घड़ियाली आंसुओं से घरवालों को तो गच्चा दे दिया, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से नहीं बच पाई. जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जिस सिया पर केतन जान छिड़कता था, उसे जरा भी इल्म नहीं था कि वही उसकी जान ले लेगी. पुलिस की जांच में क्या-क्या निकला- पढ़ें ये चौंकाने वाले खुलासे...

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 24, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:45 AM IST
2004 कॉल, 238 घंटे कत्ल की बातें... मंगेतर को मारने वाली सिया के राज ने सबको चौंकाया

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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