/2004 कॉल, 238 घंटे कत्ल की बातें... मंगेतर को मारने वाली सिया के राज ने सबको चौंकाया

सिया जितनी शातिर थी, उसका बॉयफ्रेंड चेतन भी उतना ही चालाक. चेतन हत्या वाले दिन अपना मोबाइल अपनी दुकान पर रखकर अपने कर्मचारी का फोन लेकर चला गया. पुलिस ने 19 जून को चेतन को कॉल करने वाले हर कॉलर से पूछताछ की. सभी ने ये ही बताया कि 19 जून को केतन ने कॉल रिसीव नहीं की. उसके कर्मचारी से ही उनकी बात हुई. पुलिस का शक और पुख्ता होता गया. भीषण गर्मी में भी चेतन ने चेहरा छिपाने के लिए हुडी पहना था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने उसे लोहागढ़ में ही देख लिया. पुलिस ने अपने अंदाज में दोनों से पूछताछ की, तो दोनों टूट गए. अब पुलिस चार्जशीट फाइल करने के लिए सुबूत जुटा रही है. लोहागढ़ फोर्ट दोनों को ले जाया जाएगा. क्राइम सीन री-क्रिएट होगा. पुलिस ने केस को शीशे की तरह साफ कर दिया है.