Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /Pune: कलयुगी औलाद बनी जल्लाद... जमीन बेचने पर मां-बाप को बीच सड़क पर पीटा; बेटों के खिलाफ मामला दर्ज

Pune: 'कलयुगी' औलाद बनी 'जल्लाद'... जमीन बेचने पर मां-बाप को बीच सड़क पर पीटा; बेटों के खिलाफ मामला दर्ज

पुणे में दो बेटों ने बीच सड़क पर अपने मां-बाप को ही डंडों से पीटा. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 03, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 02:14 PM IST
Pune: 'कलयुगी' औलाद बनी 'जल्लाद'... जमीन बेचने पर मां-बाप को बीच सड़क पर पीटा; बेटों के खिलाफ मामला दर्ज
Image Credit: पुणे में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना. (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुणे में जमीन बेचने पर मां-बाप को बीच सड़क पर पीटा, बेटों के खिलाफ मामला दर्ज
2
3
4
5