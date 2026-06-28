/सगाई के बाद सिया के अजीब व्यवहार से परेशान था परिवार; केतन मर्डर केस की FIR से खुली कत्ल की पूरी क्रोनोलॉजी

Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे के पास ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में जिसे पहले एक दर्दनाक ट्रैकिंग हादसा समझा जा रहा था, वह असल में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सोची-समझी मर्डर मिस्ट्री निकली.
26 साल के रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पुणे पुलिस ने उसकी मंगेतर सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) को गिरफ्तार किया है. केतन के पिता विशाल देवीचंद अग्रवाल द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अंदर की बेहद चौंकाने वाली बातें अब सामने आ चुकी हैं, जिससे साफ होता है कि यह कत्ल कितनी बेरहमी से प्लान किया गया था.
पुलिस जांच और एफआईआर के मुताबिक, 18 जून को कत्ल के दिन पहाड़ पर 33 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती धूप थी. पुलिस को किले के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जो इतनी गर्मी में भी चेहरे पर पूरी तरह 'हुडी' (Hoodie) और हेडसेट लगाए केतन और सिया का पीछा कर रहा था. जब सिया पीछे मुड़कर देखती, तो वह छिप जाता. यही हुडी पहनने वाला शख्स सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी था. सिया ने पुलिस को बताया कि केतन के सिर पर बाल कम थे और वह विग लगाता था, जो उसे पसंद नहीं था. वह इस अरेंज मैरिज को तोड़कर बदनामी नहीं चाहती थी, बल्कि केतन को रास्ते से हटाकर अपने और चेतन के रिश्ते के लिए 2-3 साल का वक्त चाहती थी.
केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने 23 जून को दर्ज कराई गई अपनी एफआईआर में सिया के उन काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोला है, जो उसने शादी से ठीक पहले किए थे.
1. अजीब बर्ताव और लगातार झगड़े: केतन ने मौत से कुछ दिन पहले अपने परिवार को बताया था कि सगाई के बाद से सिया का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है. वह छोटी-छोटी बातों पर नखरे करती थी, बिना वजह बहस करती थी और हर वक्त अपने फोन पर किसी दोस्त चेतन चौधरी का जिक्र करती रहती थी.
2. तीन बार कत्ल की कोशिश: पुलिस के मुताबिक, सिया ने केतन को मारने की तीन बार कोशिश की. पहली बार 31 मई को उसने केतन को खाई में धकेल दिया था, लेकिन केतन ने झाड़ी पकड़ ली. तब सिया ने सांप का बहाना बनाकर खुद को उसका रक्षक साबित कर दिया. इसके बाद 4 जून को भी उसने प्लान बनाया, लेकिन केतन की मां के मना करने पर ट्रिप कैंसिल हो गई, जिससे सिया गुस्से से पागल हो गई थी.
3. व्हाट्सएप कॉल और इमोशनल ब्लैकमेल: आखिरकार 17 जून की रात सिया ने केतन को व्हाट्सएप कॉल किया और अपने आने वाले जन्मदिन का वास्ता देकर लोहागढ़ फोर्ट चलने के लिए जिद की. उसने केतन की मां राखी अग्रवाल से खुद बात की और सुबह किवाले पुल के पास से केतन को अपनी कार में पिक कर लिया. वहां पहले से घात लगाए बैठे प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में फेंक दिया.
इस कत्ल के पीछे की कड़वी सच्चाई यह भी है कि केतन का परिवार इस शादी को बेहद भव्य बनाने की तैयारी में था. दोनों परिवारों ने राजस्थान के उदयपुर के एक लग्जरी रिसॉर्ट में 'डेस्टिनेशन वेडिंग' की बुकिंग की थी, जिसका बजट 5 करोड़ से लेकर 17 करोड़ रुपये तक आंका गया था. इससे पहले कपल का प्री-वेडिंग शूट बाली (इंडोनेशिया) में होना था, लेकिन सिया ने चालाकी से शॉपिंग के दौरान केतन का पासपोर्ट गाड़ी से गायब कर दिया ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए और वह कत्ल के अपने प्लान को अंजाम दे सके. केतन की मौत के बाद जब लाश निकाली जा रही थी, तब मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक सिया के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, वह बेहद शांत खड़ी थी.
इस खौफनाक धोखे से टूटे केतन अग्रवाल के माता-पिता और पिंपरी-चिंचवाड़ की हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने न्याय के लिए कैंडललाइट मार्च निकाला है. महाराष्ट्र सरकार ने इस केस को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाने और देश के सबसे दिग्गज वकील उज्ज्वल निकम को स्पेशल प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग मान ली है. भावुक होते हुए केतन के पिता ने कहा कि मैंने घर में बहू लाने का सपना देखा था, पर मुझे क्या पता था कि मैं कफन घर लाऊंगा. वहीं, सिया के अपने सगे माता-पिता ने रोते हुए कोर्ट से कहा है कि हमारी बेटी अगर गुनहगार है, तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले. उसे भी उसी लोहागढ़ की खाई से नीचे फेंक देना चाहिए जहां उसने केतन को गिराया.