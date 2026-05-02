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हैवान को मिलेगी मौत की सजा... पुणे में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर CM फडणवीस का बयान, विपक्ष से कहा- राजनीति न करें

Pune Minor Sexul Assault Case: पुणे में एक 65 साल के अधेड़ की ओर से 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है. सीएम ने कहा कि वह आरोपी के खिलाफ मौत की सजा की मांग करेंगे.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 02, 2026, 04:50 PM IST
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हैवान को मिलेगी मौत की सजा... पुणे में 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म पर CM फडणवीस का बयान, विपक्ष से कहा- राजनीति न करें

Pune Sexul Assault Case: पुणे में 65 साल के एक आदमी की ओर से एक 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है. मु्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आरोपी के खिलाफ मौत की सजा की मांग करेगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी.  

हम कोर्ट में मौत की सजा की मांग करेंगे: सीएम 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा,' पुणे में घटी घटना बेहद निंदनीय और दुखद है. एक तीन या साढ़े तीन साल की बच्ची का 65 साल व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना से जनता में आक्रोश है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी. मैं हाई कोर्ट से विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं और हम अदालत में कैपिटल पनिशमेंट की मांग करेंगे.' मामले को लेकर सीएम ने विपक्षी दलों से इस घटना पर राजनीति से दूर रहने का आग्रह किया और कहा कि यह असंवेदनशील है और ऐसी घटना पर राजनीति करने से बुरा कुछ नहीं है.   

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4 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न

बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक गांव में 65 साल के एक शख्स ने कथित तौर पर 4 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न कर उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया. यह घटना तब सामने आई जब जब बच्ची लापता हो गई और उसके रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू की. तलाशी के दौरान एक CCTV फुटेज में आरोपी बच्ची के साथ नजर आया. पुणे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बच्ची को खाने का लालच देकर एक झोपड़ी में ले गया, जहां उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी. इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.  

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आरोपी के खिलाफ जल्द होगी कार्रवाई

मामले को लेकर पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल ने जनता को आश्वासन दिया कि मामले की तुरंत कार्रवाई की जाएगी और आरोपी के खिलाफ POCSO और BNS से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. घटना को लेकर NCP (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी लोगों से संयम बनाए रखने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सुले ने इस घटना को अमानवीय बताते हुए कहा कि इसने मानवता को कलंकित किया है. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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