Pune PMC Election Results 2026 LIVE Updates: पुणे में शुरू हुई वोटों की गिनती, 12 सीटों पर BJP आगे

Pune Municipal Corporation Election Result Live: पुणे नगर निगम के नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है, पुणे NCP का गढ़ माना जाता है, ऐसे में राजनीति के जानकारों की नजरें पुणे के परिणाम पर टिकी है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 16, 2026, 10:32 AM IST
Pune Municipal Corporation Election Result Live: पुणे वासियों के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम होने वाला है. क्योंकि आज पुणे महानगरपालिका चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, पुणे डिप्टी सीएम अजित पवार का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यहां पर उनकी साथ दांव पर लगी है. इसके अलावा बीजेपी और एनसीपी (शरद पवार गुट) ने भी लड़ाई दिलचस्प कर दी है. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की वजह से लोगों कि निगाहें और ज्यादा पुणे के परिणाम पर है. 

शुरू हुई गिनती
रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में 41 वार्ड हैं जिनमें कुल 162 पार्षद सीटें हैं और यहां पर  3,481,379 वोटर हैं. पुणे महानगरपालिका के लिए मतदान 15 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ था. यहां पर चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत 23 दिसंबर 2025 को नामांकन पत्र भरने के साथ हुई थी. पुणे के उम्मीदवारों को अपने पर्चे दाखिल करने के लिए 30 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया था. पुणे नगर निगम वोटों की गिनती शुरू हो गई है.

Pune Election Result LIVE: 12 सीटों पर आगे बीजेपी
इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, शुरुआती रुझानों में बीजेपी 12 सीटों पर बढ़त बना चुकी है. 

Pune Election Result LIVE: 8 सीटों पर आगे बीजेपी

पुणे में भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, ताजा अपडेट के मुताबिक बीजेपी आठ सीटों पर आगे चल रही है. 

Pune Election Result LIVE: पुणे में वोटों की गिनती शुरू, रुझान में बीजेपी आगे 

पुणे नगर निगम (PMC) चुनावों के लिए वोटों की गिनती अभी चल रही है. शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है.

 

