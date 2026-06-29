'सिर्फ हवस मिटाने के लिए की हैवानियत...' 3 साल की बच्ची के बलात्कारी-कातिल भीमराव कांबले को फांसी की सजा

Pune Nasrapur Minor Girl Rape Murder Case: महाराष्ट्र को झकझोर कर रख देने वाले पुणे के भोर (नसरापूर) नाबालिग बच्ची से रेप और मर्डर केस में अदालत ने अपना ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुना दिया है. विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने साढे तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस अपराध की क्रूरता और बर्बरता को देखते हुए इसे दुर्लभतम से दुर्लभ (Rarest of Rare) मामलों की श्रेणी में रखा.
पीड़ित पक्ष के वकील एडवोकेट विपुल डशिंग और विशेष सरकारी वकील अजय मिसर ने कोर्ट के बाहर मीडिया से लाइव बातचीत में इस फैसले की पुष्टि की. वकील ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी अपराधी को दोषी ठहराने और उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए कानूनन जितनी भी सख्त शर्तें जरूरी होती हैं, वे सभी इस केस में पूरी तरह साबित हुई हैं. अपराध की प्रकृति इतनी खौफनाक और बर्बर है कि इसे बयां नहीं किया जा सकता. आरोपी ने महज अपनी हवस मिटाने के लिए एक अबोध बच्ची की जान ले ली. अदालत ने बिना किसी शक के अपराध साबित होने पर उसे मौत की सजा दी है.
कोर्ट के इस कड़े कदम की जानकारी देते हुए विशेष सरकारी वकील (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) एडवोकेट अजय मिसर ने कहा कि आज, माननीय अदालत ने नसरापूर केस में सजा की अवधि को लेकर अपना आखिरी और सबसे कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले के सभी गंभीर और खौफनाक पहलुओं पर बहुत बारीकी से विचार किया. पीड़िता की उम्र घटना के समय महज तीन साल, दो महीने और सात दिन थी, जबकि जुर्म करने वाला आरोपी पैंसठ साल का बुजुर्ग था. उम्र का यह अंतर और अपराध की बर्बरता खुद बताती है कि यह कितना क्रूर कृत्य था.
एडवोकेट अजय मिसर ने आगे बताया कि इस बेहद संवेदनशील केस का फैसला रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है. पुलिस की त्वरित जांच, पुख्ता चार्जशीट और फास्ट-ट्रैक कोर्ट की लगातार चली सुनवाइयों के चलते पीड़िता को बहुत जल्द न्याय मिल सका है. सरकारी वकील के मुताबिक, यह रिकॉर्ड टाइम में दिया गया एक बेहद ऐतिहासिक फैसला है, जो समाज में ऐसे अपराधियों के मन में खौफ पैदा करेगा.
#WATCH | Pune | Nasrapur Minor Girl Rape and Murder Case | Special Public Prosecutor Advocate Ajay Misar says, "Today, the court delivered its final judgment regarding the quantum of punishment in the Nasrapur case...The victim was of a very tender age, specifically three years,… https://t.co/Rzq0yXoNSb pic.twitter.com/tlWftopxAu
— ANI (@ANI) June 29, 2026
यह खौफनाक वारदात इसी साल 1 मई को हुई थी. पुणे की रहने वाली साढे तीन साल की मासूम बच्ची गर्मियों की छुट्टियां बिताने नसरापूर में अपनी नानी के घर आई हुई थी. दोपहर के समय जब वह घर के बाहर खेल रही थी, तब आरोपी भीमराव कांबले ने उसे एक नवजात बछड़ा (गाय का बच्चा) दिखाने और खाने-पीने का लालच दिया. इसके बाद वह बच्ची को पास के एक गोशाले में ले गया, जहां उसने करीब 39 मिनट तक मासूम के साथ अमानवीय और प्राकृतिक तौर पर बेहद क्रूर यौन उत्पीड़न किया. दरिंदगी के बाद पकड़े जाने के डर से उसने मुंह दबाकर बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को वहीं छिपा दिया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम बच्ची के शरीर पर 18 गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे, जो इस अपराध की वीभत्सता को दर्शाते हैं. हालांकि आरोपी ने कोर्ट में बचने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी कि पैर फिसलने के कारण बच्ची को चोट लगी थी, लेकिन वैज्ञानिक और फॉरेंसिक सबूतों ने उसके झूठ के परखच्चे उड़ा दिए.
जनता का फूटा था गुस्सा: 1 मई की रात जब बच्ची का शव मिला, तो पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश फैल गया था. गुस्साए ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के साथ पुणे-बेंगलुरु हाईवे को कई घंटों तक जाम रखा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाने और स्पेशल पीपी नियुक्त करने का लिखित भरोसा दिया था.
पुख्ता वैज्ञानिक सबूत: पुलिस ने महज 15 दिनों के भीतर 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज, डीएनए प्रोफाइलिंग (DNA Profiling), मौके से मिले Semen के नमूने और चश्मदीद बच्चों की गवाही को पुख्ता सबूत माना गया.
सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं: सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 12 ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए दलील दी कि 65 साल का ये आरोपी समाज के लिए एक बड़ा खतरा है. इसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, जिसमें एक 62 साल की बुजुर्ग महिला और 17 साल की लड़की से बदसलूकी के आरोप शामिल थे. कोर्ट ने माना कि इस आरोपी के चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं था और इसमें सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, इसलिए फांसी ही एकमात्र सही न्याय है.