शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, फिर कर दी हत्या; किस बात से खफा थे लड़की के घरवाले?

Maharashtra News: प्यार में पड़े हुए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं. अपने प्यार को पाने के लिए हर उस कुर्बानी को दे सकते हैं जो उनके प्यार में बाधा बनती है. हालांकि हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने चल रहे हैं जहां पर प्यार करना एक युवक को भारी पड़ गया और उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा. युवक एक लड़की से प्यार करता था, लड़की के परिजनों को यह प्यार पसंद नहीं था तो उन्होंने शादी का बात करने का बहाना देकर युवक को अपने घर बुलाया और फिर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी.

क्या है मामला

पूरा मामला पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ इलाके का है. यहां पर एक युवक एक लड़की से प्यार करता था और दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन लड़की के परिजनों को पसंद नहीं था और शादी की बात करने के बहाने उस व्यक्ति को बुलाया और फिर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. मृतक की पहचान रामेश्वर घेंगत के रूप में हुई है और आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत आरोप शामिल हैं.

मामले को लेकर सांगवी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र कोली ने कहा महिला के पिता प्रशांत सारसर समेत 11 लोगों के खिलाफ रामेश्वर घेंगत की पिटाई और हत्या का मामला दर्ज किया गया है. बाकी दो आरोपियों की तलाश की जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के परिजन इसलिए शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि व्यक्ति पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे. लगातार विरोध के बावजूद लड़का और लड़की दोनों शादी के लिए अड़े रहे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के परिजनों के बुलाने पर वो अपने माता-पिता के साथ लड़की के घर गया था, इस दौरान दोनों परिवारों के बीच झगड़ा हो गया और परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.