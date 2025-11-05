Advertisement
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक कैसे चलता रहा खेल?

Pune News: एक आईटी इंजीनियर 'स्वयंभू बाबा' के फेर में फंस गया, जिसकी वजह से उसे करोड़ों का चूना लग गया है. 7 सालों तक उसके साथ ये खेल चलता रहा, जब उसे ये पता चला तो उसके होश उड़ गए. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 05, 2025, 06:22 PM IST
'स्वयंभू बाबा' के जाल में फंसा IT इंजीनियर, करोड़ों का लगा चूना, 7 सालों तक कैसे चलता रहा खेल?

Pune News: दुनियाभर को आधुनिकता से जोड़ा जा रहा है. भूत-प्रेत इससे निजात दिलाने के लिए लोग लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद भी लोग इसके जाल में फंस जाते हैं और अपना काफी ज्यादा नुकसान कर लेते हैं. भूत-प्रेत के जाल में पुणे के एक आईटी इंजीनियर भी फंस गए और वो 7 सालों में एक स्वयंभू बाबा और उसके शिष्य को लगभग 14 करोड़ रुपये दे दिए और फिर इसके बाद उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हो रहा था. जानें क्या है पूरा मामला.

कैसे जाल में फंसे इंजीनियर
इंजीनियर डोलास अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित थे, उन्हें बताया गया कि केवल अटूट विश्वास ही उसे बचा सकता है. उन्हें बताया गया कि अगर वह अपनी सारी संपत्ति महाराज को दान कर दें, तो उनकी बेटी ठीक हो जाएगी. सात साल तक, इंजीनियर को शंकर महाराज के दर्शन का वादा किया गया था. अपनी बेटी के इलाज के लिए बेताब उसने पहले अपने बैंक खातों से और बाद में ब्रिटेन स्थित अपने घर और फार्महाउस को बेचकर पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया.

गंवा दिए करोड़ों रुपए
डोलास ने धीरे-धीरे अपनी सारी बचत संपत्ति और बैंक जमा राशि कुल मिलाकर लगभग 14 करोड़ रुपये गंवा दिए. यह पैसा वेदिका के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया. जब उसकी बेटी की हालत में सुधार नहीं हुआ तो डोलास ने उनसे शिकायत की और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है. जांचकर्ताओं ने पाया कि वेदिका ने कथित तौर पर उस पैसे का कुछ हिस्सा पुणे के कोथरुड स्थित एक पॉश इलाके महात्मा सोसाइटी में एक बंगला खरीदने में इस्तेमाल किया था. पुलिस अब इस रैकेट की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या राजेंद्र और वेदिका ने और भी लोगों को निशाना बनाया था. 

