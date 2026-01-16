चाचा-भतीजे पर जनता का भरोसा टूटा! एक होकर भी भाजपा को टक्कर नहीं दे सके अजीत और शरद पवार

Pune and Pimpri-Chinchwad Election Result: महाराष्ट्र में बीएमसी और दूसरे नगर निगम चुनावों में जनादेश स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में दिख रहा है. मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स एक हुए, भाजपा को अच्छी फाइट दी लेकिन अपना गढ़ नहीं बचा पाए. इसी तरह शरद पवार और अजित पवार निकाय चुनाव के लिए एक हुए लेकिन अपने सियासी गढ़ पुणे में ही काफी पीछे रह गए.
अनबन या फूट पड़ने के बाद बाद में जब रिश्ते सुधरते हैं तब भी पूरी तरह नहीं सुधरते. एक 'गांठ' रह जाती है. महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले शरद पवार के परिवार का एकजुट होना वोटरों को लुभाने में पूरी तरफ असफल रहा. शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर भतीजे अजीत पवार ने नई पार्टी बना ली थी. इस समय महाराष्ट्र में भाजपा की गठबंधन सरकार में वह भी शामिल हैं. हालांकि निकाय चुनाव में लगा कि अकेले कमजोर पड़ सकते हैं तो अजीत पवार अपने चाचा के घर पहुंच गए. हालांकि पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ के रुझान बता रहे हैं कि लोगों ने उन पर भरोसा नहीं जताया है.
दोपहर 2 बजे तक मिले रुझाने के मुताबिक 128 सीटों वाली पिंपरी-चिंचवाड नगरपालिका में अजीत पवार का गुट 37 सीटों पर आगे चल रहा है. भाजपा 77 सीटों के साथ काफी आगे निकल गई है. पुणे जिले की पिंपरी-चिंचवाड महानगरपालिका को बीएमसी के बाद एक अमीर निकाय माना जाता है.
पुणे में पवार फैमिली को झटका
वहीं, पुणे नगर निगम की 165 सीटों में भाजपा 80, अजीत पवार की एनसीपी 5 और शरद पवार के कैंडिडेट 3, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 10, शिवसेना 2 सीटें जीतती दिख रही है. 2017 के चुनाव में भाजपा को 75 और अविभाजित एनसीपी को 37 सीटें मिली थीं. पुणे के दोनों नतीजे पवार परिवार के लिए बड़ा झटका हैं. पुणे की बारामती सीट शरद पवार या कहें कि पवार फैमिली से ही जानी जाती है. यह जिला शरद पवार का राजनीतिक गढ़ कहा जाता रहा है. उनके परिवार के कई सदस्य यहां से लड़े और जीते भी हैं लेकिन साफ है कि परिवार के बिखरने का निगेटिव असर हुआ है.
प्रचार के समय किसने फैलाई अफवाह?
दरअसल, निकाय चुनाव के समय जब प्रचार हो रहे थे तो अफवाह फैल गई कि एनसीपी का दोनों धड़ा एक होने जा रहा है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बयानों से ऐसे संकेत मिलने लगे कि भविष्य में परिवार एकजुट हो सकता है. सुले ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि मर्जर का फैसला भविष्य में लिया जाएगा. उन्होंने हमारा गठबंधन पुणे नगर निगम चुनावों के लिए हुआ है. आगे देखेंगे. हालांकि अब जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उससे पवार फैमिली क्या मैसेज निकालती है, यह देखना दिलचस्प होगा.
पुणे और पिंपरी के बारे में जान लीजिए
- पुणे और पिंपरी चिंचवाड दो अलग-अलग महानगरपालिकाएं पुणे जिले में ही हैं.
- पुणे महानगरपालिका पुणे शहर के शिवाजी नगर, कोथरूड जैसे क्षेत्रों का प्रबंधन करती है.
- पिंपरी चिंचवाड महानगरपालिका काफी बाद में बनी. यह पिंपरी और चिंचवाड़ औद्योगिक शहरों को मिलाकर वाकड और निगडी का भी प्रबंधन करता है.
