इंदौर में 'लीक' हुई 40 करोड़ी सड़क...पुणे में बुझा घर का चिराग, आम आदमी की जिंदगी से कब तक होगा खिलवाड़?

टैक्स आम आदमी की जेब से कटता है, बजट हजारों करोड़ का बनता है, लेकिन सड़कों पर मिलती हैं सिर्फ मौत की खाइयां. पुणे में 10 साल के मासूम ऋषभ की जान किसी प्राकृतिक हादसे में नहीं गई, बल्कि सिस्टम के भ्रष्टाचार और खुले छोड़े गए गड्ढों ने उसकी सांसें छीन लीं. सबसे ज्यादा शर्मनाक यह है कि जिस सिस्टम को इस लापरवाही पर शर्मिंदा होना चाहिए था, उसके नुमाइंदे बेशर्मी से कह रहे हैं कि 'सड़क होगी तो लोग मरेंगे ही'.
दरअसल, पुणे में खराब सड़क और गड्ढे के कारण हुए हादसे में 10 साल के ऋषभ की मौत हो गई. हादसा बालेवाड़ी-म्हालुंगे इलाके में हुआ. संदीप पाटोले अपने बेटे ऋषभ और बेटी के साथ बाइक पर जा रहे थे, इसी दौरान सड़क पर मौजूद गड्ढे के कारण बाइक दूसरी गाड़ी से टकरा गई. बैलेंस बिगड़ा और बाइक सड़क पर गिर गई. इतने में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ऋषभ को कुचल दिया. दिल दहला देने वाले इस हादसे ने एक परिवार का दीपक बुझा दिया.
सोचिए, उस पिता पर क्या गुजरी होगी, जिन्होंने हादसे के बाद खून से लथपथ अपने 10 साल के बेटे को गोद में उठाया होगा. क्या गुजरी होगी उन पर, जब डॉक्टरों ने बताया होगा कि आपके दिल का टुकड़ा अब नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि सिस्टम की लापरवाही से सड़क पर गड्ढा हो गया था.
PWD और सड़क विभाग के किसी इंजीनियर, किसी अधिकारी को यह फुर्सत ही नहीं रही कि मानसून के मौसम में सड़क की मरम्मत करा दी जाए. जानते हैं, यह हादसा तब हुआ, जब एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्य की सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का आदेश दिया था.
सोचिए, सिस्टम कैसे काम करता है. यह प्रोटोकॉल है कि बारिश से पहले सड़कों की मरम्मत होती है, लेकिन सिस्टम अपनी सुस्ती वाली धुन में मस्त है. यह सुस्ती तब टूटती है, जब 10 साल के मासूम की जान चली जाती है. इस आपराधिक सुस्ती का भी अपने संवेदनहीन और लज्जाहीन बयानों से बचाव करने वाले इसी सिस्टम में मौजूद हैं. विधायक शंकर मांडेकर ऋषभ की मौत पर अपनी निर्लज्जता का शाब्दिक प्रदर्शन कर रहे हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने 2 जून को 'महाराष्ट्र सड़क सुधार परियोजना' को मंजूरी दी. इस योजना की लागत 24 हजार 884 करोड़ रुपये है. योजना के तहत राज्य में सड़कों को सुधारा जाना है. सरकार ने इसके लिए एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक से कर्ज भी लिया है. BMC ने सिर्फ मुंबई में सड़क के गड्ढे भरने के लिए 2023-24 में 200 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया.
सोचिए, हजारों करोड़ रुपये का बजट खर्च हो रहा है. डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं. आम आदमी जान जोखिम में डालकर गड्ढों वाली सड़क पर चल रहा है. किस्मत अच्छी होती है, तो वह घर पहुंच जाता है, अन्यथा मासूम ऋषभ की तरह हादसे का शिकार हो जाता है.
आज इस सिस्टम और विधायक शंकर मांडेकर को समझना चाहिए कि गड्ढामुक्त सड़क आम नागरिक पर कोई उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है, क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपये सड़क बनाने और उसे सुधारने के नाम पर खर्च होते हैं, वे आपके-हमारे जैसे आम लोगों की जेब से ही जाते हैं.
सोचिए, हमारी ही जेब से अच्छी सड़क के नाम पर करोड़ों रुपये निकाले जाते हैं, लेकिन सड़क कैसी मिलती है? गड्ढों वाली, कीचड़ से भरी हुई इन्हीं सड़कों पर बेबस आम आदमी चलने के लिए मजबूर है. सवाल यह है कि जो करोड़ों रुपये सड़क बनाने और सड़कों को सुधारने के नाम पर खर्च किए जाते हैं, वे कहां जाते हैं? क्या इन पैसों को भी गड्ढे में डाल दिया जाता है? यह सवाल इसलिए बड़ा है, क्योंकि खराब सड़क किसी एक राज्य की कहानी नहीं है.
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में 40 करोड़ रुपये की लागत से बनी सड़क वाटर पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान लीक हो गई. जी हां, सड़क लीक हो गई, सोचिए, पेपर लीक के बाद अब सड़क भी लीक हो रही है. पानी की पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान सड़क धंस गई और पानी बहने लगा.
जो सड़क पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान धंस गई, उसका निर्माण इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया गया था. सड़क के नीचे पानी, सीवर और दूसरी यूटिलिटी लाइनों का नेटवर्क भी तैयार किया गया है. ऐसे में पाइपलाइन की टेस्टिंग के दौरान सड़क के धंसने से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं. समझा जा सकता है कि 40 करोड़ रुपये खर्च कर कैसी सड़क बनाई गई होगी, जो पहली ही टेस्टिंग में धंस गई.