Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की दर्दनाक मौत, दूर से दिखी आग की लपटें

Pune Road Accident: पुणे सिटी के बाहरी इलाके में गुरुवार 13 नवंबर 2025 को मुंबई-बेंगलुरु हाइवे पर एक पुल पर 2 कंटेनर ट्रकों में आग लगने से एक कार के कुचल जाने से 6 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि नवले ब्रिज (Navale Bridge) पर हुए इस हादसे में 8 से 10 लोग घायल भी हुए हैं. ये एक्सिडेंट तब हुआ जब एक कंटेनर ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और पुणे-बेंगलुरु हाइवे (Pune-Bengaluru Highway) पर नवले पुल के पास कई गाड़ियों को टक्कर मार दी.

7 की दर्दनाक मौत

एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया, "शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से 10 अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया." इस दुर्घटना के कई वीडियो इंटरनेट पर सामने आए हैं, जिनमें कार भीषण आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है. एक अधिकारी ने कहा, "हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई. फिलहाल, हमारी प्रायोरिटी ये एनश्योर करना है कि घायलों को अस्पताल में तुरंत इलाज मिले."

#WATCH | Maharashtra | At least six people were killed after a container truck lost control and rammed into multiple vehicles near Navale Bridge on the Pune-Bengaluru Highway. Following the collision, 2–3 heavy vehicles caught fire. Rescue operations are underway: DCP Sambhaji… pic.twitter.com/l7W6qFuQLK — ANI (@ANI) November 13, 2025

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

डीसीपी ट्रैफिक हिम्मत जाधव (Himmat Jadhav) ने बताया कि सतारा से मुंबई की ओर जाने वाला लेन ट्रैफिल के लिए बंद कर दिया गया है. हादसे डैमेज हुई गाड़ियों को हटाने और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाने काम शुरू किया गया. जाधव ने कहा, "वाहन चालकों को अगले दो घंटों तक इस रास्ते से बचने की सलाह दी जाती है. इस रास्ते पर सफर सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही की जानी चाहिए. सतारा से मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों से पुराने कटराज घाट मार्ग (Katraj Ghat) को अल्टरनेट रूट के तौर अपनाने की गुजारिश की जाती है."