Advertisement
trendingNow13000986
Hindi Newsदेश

Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की दर्दनाक मौत, दूर से दिखी आग की लपटें

पुणे सड़क हादसे के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें कार से आग की लपटों को उठते हुए देखा जा सकता है. घुआं काफी दूर नजर आने लगा था. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की दर्दनाक मौत, दूर से दिखी आग की लपटें

Pune Road Accident: पुणे सिटी के बाहरी इलाके में गुरुवार 13 नवंबर 2025 को मुंबई-बेंगलुरु हाइवे पर एक पुल पर 2 कंटेनर ट्रकों में आग लगने से एक कार के कुचल जाने से 6 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों ने बताया कि नवले ब्रिज (Navale Bridge) पर हुए इस हादसे में 8 से 10 लोग घायल भी हुए हैं. ये एक्सिडेंट तब हुआ जब एक कंटेनर ट्रक ने कंट्रोल खो दिया और पुणे-बेंगलुरु हाइवे (Pune-Bengaluru Highway) पर नवले पुल के पास कई गाड़ियों को टक्कर मार दी.

7 की दर्दनाक मौत
एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया, "शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से 10 अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल ले जाया गया." इस दुर्घटना के कई वीडियो इंटरनेट पर सामने आए हैं, जिनमें कार भीषण आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है. एक अधिकारी ने कहा, "हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि दुर्घटना कैसे हुई. फिलहाल, हमारी प्रायोरिटी ये एनश्योर करना है कि घायलों को अस्पताल में तुरंत इलाज मिले."

 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
डीसीपी ट्रैफिक हिम्मत जाधव (Himmat Jadhav) ने बताया कि सतारा से मुंबई की ओर जाने वाला लेन ट्रैफिल के लिए बंद कर दिया गया है. हादसे डैमेज हुई गाड़ियों को हटाने और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाने काम शुरू किया गया. जाधव ने कहा, "वाहन चालकों को अगले दो घंटों तक इस रास्ते से बचने की सलाह दी जाती है. इस रास्ते पर सफर सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही की जानी चाहिए. सतारा से मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों से पुराने कटराज घाट मार्ग (Katraj Ghat) को अल्टरनेट रूट के तौर अपनाने की गुजारिश की जाती है."

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Puneroad accident

Trending news

Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
Pune
Pune: कंटेनर ट्रक से हुई टक्कर, धू धू कर जली कार, 6 की मौत, दूर से दिखी आग की लपटें
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
Kashmir
कश्मीर में टेरर के खिलाफ एक और क्रैकडाउन, सोपोर से 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
Delhi blast
‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
Indian Air Force
बेंगलुरू में अचानक कहां से आ गया ये Slim and Sleek विमान? आसमान का है 'बेताज बादशाह'
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
amit shah
धमाका करने वालों को ऐसी सजा देंगे कि... दिल्ली में आतंकी हमले पर अमित शाह की चेतावनी
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
Delhi blast
Delhi Blast : दिल्ली बम धमाके में बड़ा एक्शन, अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
Bihar Chunav Result 2025
पलटूराम या राजनीति के ‘मौसम वैज्ञानिक’? आखिर क्या है नीतीश कुमार की सियासी कुंजी
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
Shivsena
शिवसेना नेता ने बेच दी मुंबई की फुटपाथ? पानी पूरी बेचने वाले को दिया 3 लाख का फटका
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
Ahmedabad Air India crash
अहमदाबाद विमान हादसे के लिए पायलट नहीं था जिम्मेदार, केन्द्र ने SC में दिया जवाब
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र
delhi bomb blast news
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! जांच एजेंसियों के रडार पर आए कश्मीरी छात्र