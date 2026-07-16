Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /इस किले पर लगे मुसलमानों की नो-एंट्री के पोस्टर; पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, एक्शन में ATS

इस किले पर लगे मुसलमानों की नो-एंट्री के पोस्टर; पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, एक्शन में ATS

Pune Fort Controversy: पुणे के सिंहगढ़ किले के प्रवेश द्वार पर 'मुसलमानों की नो-एंट्री' का शरारती पोस्टर मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया है. वहीं, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने वाले पाकिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एटीएस ने पुणे में 66 संदिग्धों से पूछताछ भी की है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 16, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:36 AM IST
इस किले पर लगे मुसलमानों की नो-एंट्री के पोस्टर; पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, एक्शन में ATS
Image Credit: Sinhagad Fort Controversy

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जगन्नाथ रथ यात्रा जाने का है प्लान? तो आसपास मौजूद इन 5 चमत्कारी मंदिरों के दर्शन...
Jagannath puri rath yatra52 min ago
2
khushbu sundar55 min ago
3
US Military59 min ago
4
Charles Simonyi1 hr ago
5
tariff1 hr ago