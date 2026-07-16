/इस किले पर लगे मुसलमानों की नो-एंट्री के पोस्टर; पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, एक्शन में ATS

Sinhagad Fort: महाराष्ट्र के ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्टर मिलने के बाद इलाके में तनावपूर्ण महौल है, जिसके बाद पुणे रूरल पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है. जानकारी के मुताबिक, बुधवार को किले के पार्किंग एरिया के पास एक पुराने मेटल बोर्ड पर मराठी भाषा में लिखा एक पोस्टर चिपका पाया गया, जिसमें लिखा था कि यह हिंदुओं का है और मुसलमानों को अंदर आने की इजाजत नहीं है.
इस शरारती पोस्टर को आधिकारिक रूप देने के लिए नीचे ऑर्डर से (आदेशानुसार) भी लिखा गया था. हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और इस विवादित पोस्टर को वहां से हटा दिया.
पुणे रूरल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि किसी भी सरकारी विभाग ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है. यह समाज में द्वेष फैलाने की एक सोची-समझी साजिश है. पुलिस ने इस मामले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल (NC) केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि आखिर सुबह-सुबह यह पोस्टर किसने चिपकाया.
किले पर मचे इस बवाल के बीच, महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने पुणे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है. एटीएस ने पुणे सिटी, पुणे रूरल और पिंपरी-चिंचवड़ इलाकों में एक साथ छापेमारी कर 66 ऐसे स्थानीय लोगों से पूछताछ की है, जो सीधे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे. मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हुए इस बड़े ऑपरेशन का मकसद उस पाकिस्तानी नेटवर्क को ध्वस्त करना है, जो सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में धकेलने की साजिश रच रहा था.
एटीएस की शुरुआती जांच और इंटेलिजेंस इनपुट से जो बातें सामने आई हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं. पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके गुर्गों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कई फर्जी प्रोफाइल बना रखी थीं, जिसके जरिए वे भारतीय युवाओं से दोस्ती करते थे. यह नेटवर्क युवाओं में गुस्सा भड़काने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने के लिए धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों का सहारा ले रहा था. आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार युवाओं को पैसे का लालच देकर देश-विरोधी और समाज-विरोधी हरकतों के लिए उकसाया जा रहा था. जांचकर्ताओं को अंदेशा है कि इस नेटवर्क का मकसद संवेदनशील जानकारी जुटाना, ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के लिए लोकल ऑपरेटिव्स या स्लीपर सेल तैयार करना था.
महाराष्ट्र एटीएस ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं को सख्त हिदायत दी है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति से बातचीत न करें. इसके साथ ही माता-पिता से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों और मोबाइल पर कड़ी नजर रखें. एटीएस ने चेतावनी दी है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा.