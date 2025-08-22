Velhe taluka in Pune district renamed as Rajgad: महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है. पुणे जिले का वेल्हे तालुका अब ‘राजगढ़’ के नाम से जाना जाएगा. जी हां, आपने सही सुना. जानें पूरी खबर.
Velhe taluka as Rajgad: महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम आधिकारिक तौर पर 'राजगढ़' रख दिया है. आगे से पुणे जिले का वेल्हे तालुका अब ‘राजगढ़’ के नाम से जाना जाएगा. जी हां, वही राजगढ़, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी. महाराष्ट्र सरकार ने इस ऐतिहासिक किले को सम्मान देने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इसकी घोषणा की और कहा कि ये पल पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व का है. बावनकुले ने कहा, " राजस्व मंत्री के रूप में यह निर्णय मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि शिवाजी महाराज ने इसी किले से शासन किया था. यह फैसला महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों के लिए गर्व का क्षण है." उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष आभार जताया, जिनके नेतृत्व में यह संभव हुआ.
नाम बदलने की पीछे की कहानी
ये नाम बदलने का आइडिया कोई नया नहीं है. वेल्हे के लोग सालों से कह रहे थे कि उनके इलाके को उसका ऐतिहासिक नाम मिलना चाहिए. 22 नवंबर 2021 को वेल्हे की 70 में से 58 ग्राम पंचायतों और पुणे जिला परिषद ने इस प्रस्ताव को पास किया. फिर 6 मई 2025 को केंद्र सरकार ने भी हामी भर दी. 16 मार्च 2024 को सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस पर किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया. बस, फिर क्या था, वेल्हे बन गया राजगढ़. ये सब महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 के तहत हुआ.
राजगढ़ से शिवाजी का क्या है कनेक्शन?
बावनकुले ने इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और पुणे के जिला संरक्षक मंत्री अजित पवार को भी शुक्रिया बोला. उनका कहना है कि ये कदम महाराष्ट्र की गौरवशाली विरासत को और चमकाएगा. राजगढ़ का मतलब सिर्फ नाम बदलना नहीं है. ये इलाका वही है, जहां शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी. यहां का राजगढ़ किला इतिहास के पन्नों में जिंदा है. लोग सालों से चाहते थे कि इस जगह को उसकी असली पहचान मिले. अब इस नए नाम से न सिर्फ इलाके का गौरव बढ़ेगा, बल्कि पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ने वाली है.
