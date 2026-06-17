पंजाब सरकार की 'भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार' पहल के तहत शुरू की गई 1076 हेल्पलाइन और डोरस्टेप डिलीवरी प्रणाली राज्य में सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान और पारदर्शी बना रही है. इस तकनीक आधारित व्यवस्था ने न केवल सेवा वितरण में होने वाली देरी को कम किया है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी घटाई है और शासन को अधिक लोगों के फायदेमंद बनाने की पहल की है.
इस पहल के जरिए अब तक 3.10 लाख से अधिक सरकारी सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाई जा चुकी हैं. कई विभागों में लंबित मामलों की दर घटकर केवल 0.33 प्रतिशत रह गई है, जो सेवा वितरण में आए बदलाव को दर्शाती है.
नागरिक अब 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके, व्हाट्सऐप, ऑनलाइन पोर्टल या सेवा केंद्रों के माध्यम से 437 सरकारी सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट तय होने के बाद प्रशिक्षित डोर स्टेप डिलीवरी ऑपरेटर घर पहुंचकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करते हैं, आवेदन भरने में मदद करते हैं और ऑनलाइन आवेदन जमा करवाते हैं. इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती.
इस योजना का सबसे अधिक लाभ वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, किसानों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिला है. पहले इन्हें सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए समय और धन खर्च कर कार्यालयों तक जाना पड़ता था. कई मामलों में बिचौलियों का सहारा भी लेना पड़ता था.
योजना की शुरुआत से अब तक 4.18 लाख से अधिक अपॉइंटमेंट बुक किए जा चुके हैं. नागरिकों को अब प्रमाणपत्र और अन्य रिसीविंग एसएमएस, व्हाट्सऐप और घर पर डिलीवरी हो रही है.
सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाया है. अब पटवारी, नंबरदार, सरपंच, नगर पार्षद और विभागीय अधिकारी ऑनलाइन सत्यापन कर रहे हैं. इससे कागजी प्रक्रिया कम हुई है, कार्यालयों में उपस्थिति की जरूरत कम हुई है. पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है.
इसके अलावा 'फॉर्मलेस सेवाओं' की शुरुआत भी की गई है. इस व्यवस्था में नागरिकों को लंबे आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती. डोरस्टेप डिलीवरी ऑपरेटर डिजिटल माध्यम से आवश्यक जानकारी दर्ज करते हैं और सिस्टम खुद आवेदन तैयार कर देता है. इससे प्रक्रिया सरल होने के साथ-साथ त्रुटियों में भी कमी आई है.
रियल-टाइम एप्लिकेशन ट्रैकिंग, विभागवार डैशबोर्ड, बीट-वार निगरानी और लाभार्थियों से फीडबैक लेने जैसी व्यवस्थाओं ने जवाबदेही को और मजबूत किया है.
पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी शासन का विकल्प नहीं, बल्कि उसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने का माध्यम है. रियल-टाइम ट्रैकिंग से देरी कम होती है और नागरिकों को बेहतर अनुभव मिलता है.
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को सामान्य सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्त करना है. हाल ही में सरपंचों, नंबरदारों और नगर पार्षदों के जरिए ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा शुरू करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.