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घर बैठे हर समस्या का समाधान कर रही भगवंत मान सरकार, 3.10 लाख से अधिक आवेदनों पर की सुनवाई

पंजाब सरकार का दावा है कि आवेदन प्रक्रिया के हर चरण का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से देरी और बिचौलियों की गुंजाइश लगातार कम हो रही है. इससे पंजाब में शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनती जा रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 17, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:24 PM IST
घर बैठे हर समस्या का समाधान कर रही भगवंत मान सरकार, 3.10 लाख से अधिक आवेदनों पर की सुनवाई
Image Credit: punjab cm bhagwant mann

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