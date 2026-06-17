पंजाब सरकार की 'भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार' पहल के तहत शुरू की गई 1076 हेल्पलाइन और डोरस्टेप डिलीवरी प्रणाली राज्य में सरकारी सेवाओं की पहुंच को आसान और पारदर्शी बना रही है. इस तकनीक आधारित व्यवस्था ने न केवल सेवा वितरण में होने वाली देरी को कम किया है, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी घटाई है और शासन को अधिक लोगों के फायदेमंद बनाने की पहल की है.