MGNREGA में बदलाव ने रुलाया, अब मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार; पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी

Hindi NewsदेशMGNREGA में बदलाव ने रुलाया, अब मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार; पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी

Punjab Goverment: पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने गरीबों की पीड़ा के लिए बड़ा अभियान शुरु किया है. इसके लिए विधायक पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मजदूरों की ओर से लिखे गए पत्र लेकर पहुंचे.    

Dec 30, 2025, 09:53 PM IST
Punjab News: पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह गरीबों और मजदूरों की सच्ची हितैषी है. पार्टी के विधायकों ने राज्य के 10 लाख से अधिक MGNREGA मजदूर परिवारों की पीड़ा और मांगों को आवाज देने के लिए एक अभूतपूर्व अभियान शुरू किया है. आम आदमी पार्टी के विधायक पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मनरेगा मजदूरों द्वारा लिखे गए लाखों पत्र लेकर पहुंचे. यह पत्र उन मेहनतकश परिवारों के दर्द और संघर्ष की दास्तान बयां करते हैं, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत काम करके अपना जीवन-यापन करते हैं. बतां दें कि MGNREGA मजदूर भी आज पंजाब विधान सभा में हाजिर थे. 

प्रधानमंत्री तक पत्र पहुंचाने का संकल्प 

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इन पत्रों को केवल विधानसभा में प्रस्तुत करने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इन्हें सीधे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का संकल्प लिया है. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार को मजदूरों की वास्तविक स्थिति से अवगत कराना और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग करना है. पंजाब के MGNREGA मजदूर कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं.  

ये भी पढ़ें- नए साल से पहले कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की साजिश फेल, आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, मिले गोला-बारूद, प्रेशर कुकर 

बेरोजगारी का सामना कर रहे लोग 

सबसे बड़ी समस्या मजदूरी के भुगतान में होने वाली देरी है, जिसके कारण गरीब परिवारों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होती है. इसके अलावा कई मजदूरों को समय पर काम नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है. पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा फंड समय पर जारी न करने से योजना का क्रियान्वयन कमजोर पड़ता है और मजदूरों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है. 

ये भी पढ़ें- कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ से खरीदे जाएंगे दुश्मनों के 'काल'

 

गरीबों की हक की लड़ाई 

आम आदमी पार्टी की यह पहल दर्शाती है कि पार्टी फाइलों में दबी गरीबों की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह अभियान केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीतिक पहल है, ताकि MGNREGA फंड्स समय पर जारी हों और मजदूरों को उनका हक मिल सके. आम आदमी पार्टी हमेशा गरीबों, मजदूरों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी. यह पत्र अभियान उसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है.  

