पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े, पंजाब सरकार ने किया एलान

Harleen Deoal Welcome: महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में एतिहासिक जीत के बाद भारत पहुंची खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है. भारतीय टीम की हिस्सी रही पंजाब की बेटी हरलीन देओल और अमनजोत कौर का भी ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया है. हरलीन और अमजोत का चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सांसद गुरमीत सिंह ने फूल मालाओं मान-सम्मान किया है. पंजाब सरकार की तरफ से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत वापसी के बाद तीनों को सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा.

वित्त मंत्री ने किया स्वागत

भारत की बेटियों ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया. वर्ल्ड कप जीतने वाली इस टीम का हिस्सा रही पंजाब की दो बेटियों हरलीन और अमनजोत का आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत किया गया है. इतना ही नहीं वर्ल्ड चैंपियन के शहीद भगत सिंह अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर जमकर ढोल नगाड़ों की भी गूंज सुनाई दी. पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सांसद गुरमीत सिंह ने बेटियों के शानदार स्वागत की अगुवाई की.

मान सरकार देगी सम्मान

इससे पहले पंजाब सरकार के मुखिया भगवंत सिंह मान ने वीडियो कॉल के जरिए टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और अमनजोत कौर को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी थी. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बेटियों की इस शानदार जीत को पूरे देश का नाम रोशन करने वाली बताया है. इतना ही नहीं उन्होंने घोषणा की है कि कप्तान हरमनप्रीत कौर के पंजाब लौटने के बाद पंजाब सरकार तीनों खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित करेगी.

विधायक, पार्षद भी रहे मौजूद

पंजाब सरकार के मंत्री और विधायकों के साथ-साथ एयरपोर्ट पर मौजूद पार्षदों ने गर्मजोशी से चैंपियन क्रिकेटर्स को फूलों के हार पहनाए. विजेता बेटियों के लिए हवाई अड्डे पर पूरा जश्न का माहौल देखने को मिला. इस मौके पर विधायक अमदीप कौर अरोड़ा, प्रभजोत कौर, जसंवत कौर भी मौजूद रही, जिन्होंने खिलाड़ियों का स्वागत ढोल की थाप पर किया है.