पहली बार चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, मंत्रियों ने क्यों चुना श्री आनंदपुर साहिब?

Punjab Goverment: पंजाब में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब विधानसभा का विशेष सत्र 24 नवंबर 2025 को चंडीगढ़ के बाहर श्री आनंदपुर साहिब में करवाया जाएगा. एक दिवसीय यह सत्र श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस को समर्पित कई कार्यक्रमों का हिस्सा होगा. बता दें कि इससे पहले श्री गुरु नानक देव जी के 550वे प्रकाश पर्व को समर्पित विशेष सत्र साल 2019 में उस समय के कैप्टन सरकार के द्वारा आयोजित किया गया था, हालांकि इस सत्र को विधानसभा में ही आयोजित किया गया था.

समारोह को लेकर हुई मीटिंग

बता दें कि पंजाब में पर्यटन सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को इस संबंध में कई संतों के साथ एक बड़ी मीटिंग करने के बाद यह प्रस्ताव रखा. इसके अलावा अन्य कई समारोहों को लेकर भी संतों के साथ लंबी चर्चा की गई. बैठक के बाद हरजोत ने कहा कि वह 24 नवंबर 2025 को आनंदपुर साहिब में विधानसभा सत्र आयोजित करने को लेकर विधानसभा सचिवालय के साथ चर्चा कर रहे हैं.

क्यों हो रहा विधानमसभा सत्र?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा के स्पेशल सेशन के लिए फिलहाल जिन जगहों को लिस्ट किया गया है उनमें विरासत ए खालसा और दशमेश अकादमी के ऑडिटोरियम शामिल हैं. इसके अलावा बाकी जगहों पर भी चर्चा की जा रही है. बता दें कि विधानसभा का विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि यहां श्री गुरु तेग बहादुर जी का उस वक्त दरबार लगा था जब कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब से उनकी सुरक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर से मदद की गुहार लगाई थी.

बलिदान के लिए दिल्ली गए गुरु साहिब

बता दें कि कश्मीरी पंडितों को सनातन धर्म छोड़कर मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था. इस दौरान गुरु तेग बहादुर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे औरंगजेब से यह बात कह दें कि अगर उनके गुरु ने इस्लाम धर्म कुबूल कर लिया तो वे सभी भी ऐसा कर लेंगे. यहीं से गुरु साहिब बलिदान देने के लिए दिल्ली गए थे.

FAQ

पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है?

विशेष सत्र क्यों आयोजित किया जा रहा है ?

