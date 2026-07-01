/पंजाब की महिलाओं को मान सरकार की बड़ी सौगात, खाते में ट्रांसफर हुए 1000 रुपये; शुरू की मावां-धीयां सत्कार योजना

इस दौरान भगवंत सिंह मान ने विरोधियों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी वाले कहते हैं कि 1000 या 1500 रुपए से महिलाओं का क्या होगा. विरोधियों ने कभी गरीबी नहीं देखी है, इसलिए शायद उनके लिए यह कुछ न हो, लेकिन मैंने गरीबी देखी है, जहां लोग पांच रुपए की चाय पत्ती तक का हिसाब रखते हैं. उन्होंने कहा कि रीति-रिवाजों, बेटी के बच्चों को शगुन देने के लिए माताओं को अब अपने पति या बेटों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा. अब महिलाओं के पास अपने पैसे होंगे और उनका सम्मान बना रहेगा, इसीलिए इस योजना का नाम मावां-धीयां सत्कार योजना रखा गया है. पहले शादियों में लड़की वालों के गांव से आए बारातियों को शगुन देकर उनका सम्मान किया जाता था, जिससे लड़की को गर्व महसूस होता था कि उसके मायके से लोग आए हैं. मैरिज पैलेस कल्चर ने यह रिवाज खत्म कर दिया है.