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पंजाब की महिलाओं को मान सरकार की बड़ी सौगात, खाते में ट्रांसफर हुए 1000 रुपये; शुरू की मावां-धीयां सत्कार योजना

Punjab Samman Rashi: पंजाब में भगवंत मान की सरकान ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने एक साथ तीन महीने की किश्त जारी की, जिसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 और दलित महिलाओं को 4500 रुपए मिले.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 01, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:03 PM IST
पंजाब की महिलाओं को मान सरकार की बड़ी सौगात, खाते में ट्रांसफर हुए 1000 रुपये; शुरू की मावां-धीयां सत्कार योजना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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