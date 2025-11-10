350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना, विदेशों से पहुंच रही संगत

Guru Tegh Bahadur 350th birth anniversary: मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पंजाब सरकार ने तय किया है कि गुरु साहिब की शिक्षाएं केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न रहें, बल्कि समाज की सेवा तक पहुंचें. इसी उद्देश्य से 500 से अधिक सेवा शिविर लगाए गए हैं. कई स्थानों पर निरंतर लंगर सेवा जारी है. इतना ही नहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए 220 मेडिकल शिविरों में करीब 1.4 लाख लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं हैं.
Bhagwat Mann Punjab government: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से नवंबर महीने को श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहादत को समर्पित किया गया है. सिक्खों के नौवें गुरु तेग बहादुर ने धर्म, मानवता और कमजोरों की रक्षा के लिए अपना शीश न्योछावर किया था. उनके बलिदान को नमन करते हुए पंजाब सरकार ने नवंबर 2025 को शहीदी स्मरण माह के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. यह पहली बार है जब पूरे राज्य में एक महीने तक सरकारी स्तर पर इतने बड़े धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
आप सरकार का आदेश
पूरे पंजाब में इन कार्यकर्मों की शुरुआत 1 नवंबर से शुरु हो चुकी है. पंजाब के सभी गुरुद्वारों में हर रोज सुबह-शाम कीर्तन, अरदास और कथा का आयोजन हो रहा है. अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु इन समागमों में शामिल हो चुके हैं. अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर, श्री आनंदपुर साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब जैसे शहरों में रोजाना शहीदी कीर्तन दरबार का भी आयोजन किया जा रहा है. जिसमें पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों और देशों से भी संगत पहुंच रही है. कीर्तन के रूप में श्रद्धालु शहरों के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाल रहे हैं. इतना ही नहीं मान सरकार की तरफ से पूरे महीने के लिए प्रशासन से सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल, होमगार्ड और मेडिकल टीमों को तैनात करने का आदेश भी दिया है.
मान सरकार की बड़ी पहल
मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पंजाब सरकार ने तय किया है कि गुरु साहिब की शिक्षाएं केवल श्रद्धांजलि तक सीमित न रहें, बल्कि समाज की सेवा तक पहुंचें. इसी उद्देश्य से 500 से अधिक सेवा शिविर लगाए गए हैं. कई स्थानों पर निरंतर लंगर सेवा जारी है. इतना ही नहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए 220 मेडिकल शिविरों में करीब 1.4 लाख लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आवश्यक दवाइयां वितरित की गईं हैं. मान सरकार की तरफ से पूरे पंजाब में जारी मोरल एजुकेशन ड्राइव के दौरान 20 हजार से अधिक स्कूलों और कॉलेजों में 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने निबंध, कविता, पोस्टर, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है. इसमें छात्रों को बताया जा रहा है कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानियत की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण है.
