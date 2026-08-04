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अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ले जा रहा था 31,500 डॉलर, अमृतसर एयरपोर्ट पर CISF ने यात्री को दबोचा

Foreign Currency Smuggling: पंजाब के अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने जांच के दौरान एक एक तस्कर को 30 लाख रुपये की कीमत वाली फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 04, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:24 PM IST
अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ले जा रहा था 31,500 डॉलर, अमृतसर एयरपोर्ट पर CISF ने यात्री को दबोचा

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