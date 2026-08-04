/अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ले जा रहा था 31,500 डॉलर, अमृतसर एयरपोर्ट पर CISF ने यात्री को दबोचा

Punjab Crime News: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्री एंबारकेशन सुरक्षा जांच के दौरान लगभग 30 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए एक यात्री को पकड़ा.
यात्री अमृतसर से दिल्ली होते हुए बैंकॉक जाने वाली अपनी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग उड़ान के लिए घरेलू उड़ान से यात्रा कर रहा था. सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (Security Hold Area-SHA) में नियमित सुरक्षा जांच के दौरान CISF कर्मियों को यात्री की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं इसके बाद उसे विस्तृत जांच के लिए इंटेंसिव चेकिंग रूम (Intensive Checking Room) में ले जाया गया.
गहन तलाशी के दौरान यात्री के अंडरगारमेंट्स में सावधानीपूर्वक छिपाकर रखी गई 31,500 अमेरिकी डॉलर (USD) की विदेशी मुद्रा बरामद हुई, जिसकी अनुमानित भारतीय कीमत लगभग 30 लाख रुपये है. पूछताछ के दौरान यात्री विदेशी मुद्रा रखने अथवा उसे ले जाने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या अधिकृत अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका.
इसके बाद मामले की सूचना तत्काल राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence-DRI) को दी गई. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यात्री को बरामद विदेशी मुद्रा सहित आगे की जांच एवं विधिक कार्रवाई के लिए डीआरआई के हवाले कर दिया गया.
यह कार्रवाई देश के हवाई अड्डों पर मजबूत विमानन सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने तथा तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के प्रति सीआईएसएफ की सतर्कता, पेशेवर दक्षता और अटूट प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है.