/अंडरगारमेंट्स में छिपाकर ले जा रहा था 31,500 डॉलर, अमृतसर एयरपोर्ट पर CISF ने यात्री को दबोचा

यात्री अमृतसर से दिल्ली होते हुए बैंकॉक जाने वाली अपनी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिंग उड़ान के लिए घरेलू उड़ान से यात्रा कर रहा था. सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (Security Hold Area-SHA) में नियमित सुरक्षा जांच के दौरान CISF कर्मियों को यात्री की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुईं इसके बाद उसे विस्तृत जांच के लिए इंटेंसिव चेकिंग रूम (Intensive Checking Room) में ले जाया गया.