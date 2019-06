पंजाब: दो साल के बच्चे की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने सभी खुले बोरवैल बंद करने का दिया आदेश

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को राज्य के आपदा प्रबंधन समूह से मानवीय आपदाओं के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं तय करने को कहा. उन्होंने संगरूर जिले में 150 फुट गहरे बोरवैल में से दो साल के बच्चे को जीवित नहीं बचा पाने की दुखद घटना के बाद यह बात कही.

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सिंह ने सभी उपायुक्तों से राज्य में सभी खुले बोरवैलों पर रिपोर्ट मांगी है और उन्हें भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी जिले में ऐसा खुला बोरवैल नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि लोगों के पास उनके इलाके में इस तरह के किसी खुले बोरवैल की जानकारी है तो वह हेल्पलाइन नंबर 0172-2740397 पर यह जानकारी दे सकते हैं.

Have directed all DCs to ensure that no such open borewell exists in any of the districts & have asked them to submit a report within 24 hours. You can call on our helpline number 0172-2740397 if you have information about any such open borewells in your area.

