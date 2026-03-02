जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, सीएम मान ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर; कहा- घबराने की जरूरत नहीं है

Punjab CM Helpline For Citizens In Middle East: ईरानी हमलों के चलते मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में तनाव बढ़ा है. इसके चलते वहां रहने वाले पंजाबियों की सुरक्षा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने का ऐलान किया है.
Punjabis Stuck In Middle East: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों को देखते हुए वहां फंसे पंजाबियों की मदद के लिए 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन जारी करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवार तत्काल सहायता के लिए 0172-2260042 और 0172-2260043 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सऐप नंबर +91 94787 79112 पर संदेश भेज सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फंसे हुए लोगों की सुरक्षित और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है. पीड़ित परिवारों को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा,' अरब देशों में उत्पन्न तनावपूर्ण हालात के कारण अनेक पंजाबी गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. अगर किसी व्यक्ति या उसके परिवार का सदस्य वहां फंसा हुआ है, तो वे तुरंत जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें. राज्य सरकार उनकी सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है.'
उन्होंने बताया कि इस मकसद के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24x7 काम करेगा. प्राप्त सूचनाओं को तुरंत संबंधित विभागों और भारत सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि राहत और निकासी की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा,' हम फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द हर आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं. किसी भी परिवार को घबराने की आवश्यकता नहीं है. पंजाब सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है.'
खाड़ी देशों में फंसे युवाओं, वर्कर्स और छात्रों के परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संकट की घड़ी में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करेगी. मुख्यमंत्री ने भारत सरकार से अपील की कि वह मध्य पूर्व में उत्पन्न हालात को देखते हुए फंसे पंजाबियों और अन्य भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए. उन्होंने उम्मीद जताई की केंद्र सरकार आवश्यक कूटनीतिक और प्रशासनिक प्रयासों के जरिए युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों की शीघ्र सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगी.
