/69 हजार नौकरियां, 88 फीसदी खेतों तक नहर का पानी और महिलाओं को सम्मान राशि... स्वतंत्रता दिवस पर CM मान ने बताया पंजाब का रिपोर्ट कार्ड

स्वास्थ्य देखभाल के बारे में उन्होंने कहा,' मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है और अब तक 3 लाख से अधिक मरीज 1,100 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज करवा चुके हैं। प्रदेश में 1,090 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं, जहां रोजाना लगभग 92,000 लोग इलाज के लिए आते हैं.' शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा,' सरकारी स्कूलों के 882 विद्यार्थियों ने नीट, 361 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स और 64 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास की है. साल 2021 में सिर्फ 80 विद्यार्थी ही नीट परीक्षा पास कर सके थे. प्रिंसिपलों और अध्यापकों के बैच प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर, फिनलैंड और अहमदाबाद भेजे जा रहे हैं, जबकि 'स्कूल ऑफ एमिनेंस' बच्चों के सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं.' उन्होंने कहा,' 15,000 लड़कियों को स्कूल आने-जाने के लिए बस सेवा मुहैया करवाई जा रही है. अब किसी भी प्राइवेट स्कूल को 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे 7,800 प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है.'