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69 हजार नौकरियां, 88 फीसदी खेतों तक नहर का पानी और महिलाओं को सम्मान राशि... स्वतंत्रता दिवस पर CM मान ने बताया पंजाब का रिपोर्ट कार्ड


Punjab CM On Independence Day: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 80वें आजादी दिवस के मौके पर फिरोजपुर कैंट बोर्ड स्टेडियम में जनता को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने राज्य की कई उपलब्धियां गिनवाईं. सीएम ने 'मावां-धीयां सत्कार योजना' से लेकर 'सड़क सुरक्षा फोर्स' के बारे में बताया.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 16, 2026, 10:13 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:15 PM IST
69 हजार नौकरियां, 88 फीसदी खेतों तक नहर का पानी और महिलाओं को सम्मान राशि... स्वतंत्रता दिवस पर CM मान ने बताया पंजाब का रिपोर्ट कार्ड

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