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पंजाब में पराली के स्थायी समाधान की तैयारी! सीएम भगवंत सिंह मान और CII मिलकर बनाएंगे खास रणनीति

पंजाब में पराली के स्थायी समाधान और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम भगवंत सिंह मान ने सी.आई.आई. के साथ हाथ मिलाया है. चंडीगढ़ में हुई इस अहम बैठक में युवाओं के रोजगार और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 10, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:37 AM IST
पंजाब में पराली के स्थायी समाधान की तैयारी! सीएम भगवंत सिंह मान और CII मिलकर बनाएंगे खास रणनीति

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