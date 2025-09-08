Punjab Flood: बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, AAP सरकार ने किया बड़े मुआवजे का ऐलान
Advertisement
trendingNow12913642
Hindi Newsदेश

Punjab Flood: बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, AAP सरकार ने किया बड़े मुआवजे का ऐलान

Punjab Flood Compensation News: पंजाब में बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके हजारों किसानों की मदद के लिए राज्य की भगवंत मान सरकार ने आज कई मुआवजों का ऐलान किया. इसमें उन्हें मुआवजा राशि देने के साथ ही खेतों में भर गई रेत को भी बेचने का अधिकार दिया गया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 08, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Punjab Flood: बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, AAP सरकार ने किया बड़े मुआवजे का ऐलान

Compensation announced for flood affected Punjab farmers: पंजाब में आई भीषण बाढ़ से वहां के 23 जिले अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलें नष्ट हो चुकी हैं. उनके लिए रहने को घर नहीं है और खाने को दाना नहीं है. ऐसे में अब राज्य के किसानों के राहत देने का काम शुरू हो गया है. राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज प्रभावित किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की. सीएम भगवंत मान ने बाढ़ का सामना कर रहे पंजाब के किसानों के लिए 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान किया. 

बाढ़ पीड़ित किसानों को आर्थिक सहायता का ऐलान

मुख्यमंत्री भगवंत मान सेहत खराब होने की वजह से पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे. वहां से आराम मिलते ही उन्होंने आज मंत्रियों के साथ कैबिनेट बैठक बुलाई और राज्य में आई भयानक बाढ़ के हालात पर विचार विमर्श किया. बैठक में बाढ़ प्रभावित किसानों को कई बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया. जिन किसानों की फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई है, उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक राहत दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रभावित किसानों को मिलेगा 20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा

सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया कि बाढ़ पीड़ित किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देश में सबसे अधिक मुआवजा राशि उनकी सरकार पंजाब के किसानों को देगी. इसके साथ ही सरकार ने जिसका खेत, उसकी रेत योजना को भी मंजूरी दी. 

खेतों में जमा रेत को भी बिना प्रमीशन बेच सकेंगे किसान

इस योजना के तहत, पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों को माइनिंग का अधिकार दिया गया है. अब पीड़ित किसान बाढ़ में आए रेत को भी बेच सकेंगे. हजारों किसान के खेत इन दिनों बाढ़ में आए रेत से लबालब हैं. 

AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे

 

नियमों के मुताबिक, उन्हें इस रेत को बेचने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती थी लेकिन मान सरकार ने इन नियमों में ढील देकर बाढ़ पीड़ित किसानों को अपने खेतों में जमी रेत को बिना मंजूरी के बेचने का अधिकार दे दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Punjab FloodPunjab news

Trending news

'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
Punjab Flood
बाढ़ में सब कुछ गंवाया, अब पंजाब के किसानों के लिए बढ़े मदद के हाथ, मुआवजों का ऐलान
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
brain eating amoeba
दिमाग खाने वाले अमीबा से केरल में 1 और मौत, जानें क्यों बढ़ रहा इन्फेक्शन खतरा
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संजय राउत ने खोला मोर्चा, भाजपा पर निकाली भड़ास
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
Chief Minister A Revanth Reddy
सुप्रीम कोर्ट ने रेवंत रेड्डी को दी बड़ी राहत, बीजेपी की याचिका खारिज!
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
sonia gandhi
'यह एक गंभीर दुस्साहस जो..', ग्रेट निकोबार परियोजना की सोनिया गांधी ने की आलोचना
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
PM Modi
भारत के रत्न भूपेन दा... उनकी आवाज ब्रह्मपुत्र नदी की तरह सीमाओं को पार करती रही- PM
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
Punjab
Punjab Flood : पंजाब की बाढ़ में भारतीय सेना का 'ऑपरेशन राहत' जारी
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
Vikas Yadav
54 साल के विकास यादव ने ली जमानत...बाहर आकर 26 साल छोटी लड़की से की शादी?
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
congress
'कांग्रेस मजाक उड़ाती रही, पीएम ने...', BJP नेता ने वीडियो शेयर कर खरगे पर बोला हमला
;