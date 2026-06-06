/पंजाब में अब नहीं छूटेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पसीने, सीएम भवगंत मान ने किया कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान; क्या-क्या फायदा मिलेगा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने आवेदनों के निपटान में होने वाली देरी को कम करके कल्याण योजनाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा,' वित्तीय वर्ष 2022-23 में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का प्रोसेसिंग समय 203 दिन था. पंजाब सरकार ने अब इसे घटाकर 73 दिन कर दिया है. लंबा प्रोसेसिंग समय मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का लाभ लेने में बड़ी बाधा थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है.' कौशल विकास के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बोर्ड को 50,000 पंजीकृत निर्माण मजदूरों का विवरण 'पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन' के साथ साझा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा,' बोर्ड को कौशल प्रशिक्षण के लिए 50,000 पंजीकृत निर्माण मजदूरों का डेटा पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन को उपलब्ध कराना चाहिए. यह प्रशिक्षण केवल निर्माण स्थलों, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षण केंद्रों और BOCW वेलफेयर बोर्ड द्वारा लगाए गए शिविरों में ही दी जानी चाहिए.'