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पंजाब में अब नहीं छूटेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पसीने, सीएम भवगंत मान ने किया कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान; क्या-क्या फायदा मिलेगा?

Punjab CM Welfare For Construction Workers: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के निर्माण मजदूरों के लिए वित्तीय सहायता और कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया है. इसको लेकर एक बैठक की गई.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 06, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:08 PM IST
पंजाब में अब नहीं छूटेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पसीने, सीएम भवगंत मान ने किया कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान; क्या-क्या फायदा मिलेगा?

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