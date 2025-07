मैग्नीशिया, गलवेशिया, तरवेशिया जा रहे... पीएम मोदी के विदेश दौरे पर ये क्या कहने लगे पंजाब सीएम?

CM Bhagwant Mann News: पंजाब के सीएम भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर कटाक्ष किया है. चंडीगढ़ में सीएम ने चुटीले अंदाज में कहा कि पीएम घाना गए हैं, कहां गए हैं? आ गए? आज आ गए? चलो-चलो देश में वेलकम करेंगे उनका. पता नहीं कौन-कौन से देश - मैग्नीशिया, गलवेशिया, तरवेशिया... पता नहीं कहां-कहां जा रहे हैं.

मान ने कहा कि जहां 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, वहां रह नहीं रहे. और जिस देश में जा रहे हैं उसकी आबादी कितनी है? उन्होंने खुद ही कहा- 10 हजार. और सबसे बड़ा अवॉर्ड वहां का मिल गया. सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि 10 हजार तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहां. आपको याद होगा कि सीएम मान राजनीति में आने से पहले कॉमेडियन भी रहे हैं.

#WATCH | Chandigarh | Punjab CM Bhagwant Mann says, "PM has gone somewhere. I think it is Ghana. He is going to be back and he is welcome. God knows which countries he keeps visiting, 'Magnesia', 'Galveaisa', 'Tarvesia'. He does not stay in a country with 140 crore people. He is… pic.twitter.com/lbOObtIRDB

