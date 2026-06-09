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स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा पंजाब, सीएम मान भगवंत मान ने कहा- युवा रोजगार देने वाले बन रहे

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि ‘पंजाब स्टार्टअप और उद्योग नीति 2026’ के तहत सीड ग्रांट की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया. उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली और किसानों को दिन में बिजली सप्लाई का विचार भी विशिष्ट सोच का नतीजा है जो बिजली बचाने में मदद कर रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:24 PM IST
स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा पंजाब, सीएम मान भगवंत मान ने कहा- युवा रोजगार देने वाले बन रहे

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